Российские военные освободили Шандриголово в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:20:00+03:00

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства.

