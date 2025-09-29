https://ria.ru/20250929/minoborony-2045082833.html
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:20:00+03:00
2025-09-29T12:20:00+03:00
2025-09-29T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные освободили Шандриголово в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР