https://ria.ru/20250929/minfin-2045051602.html

Минфин предложил меры адресной помощи семьям с детьми

Минфин предложил меры адресной помощи семьям с детьми - РИА Новости, 29.09.2025

Минфин предложил меры адресной помощи семьям с детьми

Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил ряд мер, направленных на адресную помощь семьям с детьми и участникам СВО и их семьям,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:48:00+03:00

2025-09-29T10:48:00+03:00

2025-09-29T11:00:00+03:00

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил ряд мер, направленных на адресную помощь семьям с детьми и участникам СВО и их семьям, сообщает министерство.Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа.Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики29.04.2025"Документом предлагается ряд положений, направленных на адресную помощь семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и членов их семей", - говорится в материалах на сайте Минфина.Так, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отмечается в материалах. "При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе", - уточнили в Минфине."Уточняется возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий", - также сообщается в материалах.Такую льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20250929/posobie-2045057619.html

https://ria.ru/20250929/summa-2045057298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика