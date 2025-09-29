Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов
01:49 29.09.2025 (обновлено: 01:50 29.09.2025)
СМИ: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов
в мире
великобритания
ла-манш
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рекордные 125 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке, сообщает телеканал ITV. Телеканал напоминает, что предыдущий рекорд в 106 мигрантов на одну лодку был установлен в августе. "Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна", - отмечает телеканал. На этом фоне министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что изучит все варианты "восстановления порядка в иммиграционной системе". Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
великобритания
ла-манш
в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рекордные 125 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке, сообщает телеканал ITV.
Телеканал напоминает, что предыдущий рекорд в 106 мигрантов на одну лодку был установлен в августе.
"Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна", - отмечает телеканал.
На этом фоне министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что изучит все варианты "восстановления порядка в иммиграционной системе".
Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ: мигранта в Британии признали виновным в изнасиловании
5 сентября, 01:39
 
