СМИ: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов

ITV: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рекордные 125 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке, сообщает телеканал ITV.
Телеканал напоминает, что предыдущий рекорд в 106 мигрантов на одну лодку был установлен в августе.
"Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна", - отмечает телеканал.
На этом фоне министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что изучит все варианты "восстановления порядка в иммиграционной системе".
Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
