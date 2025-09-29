https://ria.ru/20250929/migranty-2045002483.html

СМИ: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов

СМИ: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2025

СМИ: в Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рекордные 125 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке, сообщает телеканал ITV. Телеканал напоминает, что предыдущий рекорд в 106 мигрантов на одну лодку был установлен в августе. "Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна", - отмечает телеканал. На этом фоне министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что изучит все варианты "восстановления порядка в иммиграционной системе". Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

