Итоги выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе, заявила Захарова
20:50 29.09.2025
Итоги выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе, заявила Захарова
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. В частности, по ее словам, показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции. "Большинство депутатских мест досталось ей благодаря обосновавшейся на Западе зарубежной диаспоре, давшей почти 30% голосов. В ряде регионов Молдавии результат правящей партии был скромным, а в Гагаузии вообще провальным – 3,19%. Налицо и общая тенденция снижения популярности власти – в Молдавии она упала с 47,17% на парламентских выборах 2021 г. до 44,13%", - добавила Захарова.
в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
В частности, по ее словам, показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции.
"Большинство депутатских мест досталось ей благодаря обосновавшейся на Западе зарубежной диаспоре, давшей почти 30% голосов. В ряде регионов Молдавии результат правящей партии был скромным, а в Гагаузии вообще провальным – 3,19%. Налицо и общая тенденция снижения популярности власти – в Молдавии она упала с 47,17% на парламентских выборах 2021 г. до 44,13%", - добавила Захарова.
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Вчера, 17:58
 
