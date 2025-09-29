https://ria.ru/20250929/mid-2045241593.html

Итоги выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе, заявила Захарова

2025-09-29T20:50:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. В частности, по ее словам, показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции. "Большинство депутатских мест досталось ей благодаря обосновавшейся на Западе зарубежной диаспоре, давшей почти 30% голосов. В ряде регионов Молдавии результат правящей партии был скромным, а в Гагаузии вообще провальным – 3,19%. Налицо и общая тенденция снижения популярности власти – в Молдавии она упала с 47,17% на парламентских выборах 2021 г. до 44,13%", - добавила Захарова.

