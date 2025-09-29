https://ria.ru/20250929/mid-2045241372.html

МИД России обвинил Молдавию в препятствовании волеизъявлению граждан

МИД России обвинил Молдавию в препятствовании волеизъявлению граждан - РИА Новости, 29.09.2025

МИД России обвинил Молдавию в препятствовании волеизъявлению граждан

Власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T20:48:00+03:00

2025-09-29T20:48:00+03:00

2025-09-29T20:48:00+03:00

в мире

россия

западная европа

молдавия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_d03d24b0d3c4978bfe5447e7f87613f4.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "СМИ сообщали о массовом подвозе молдаван на избирательные участки в странах Западной Европы. И, напротив, власти делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства. В частности, для многотысячной молдавской диаспоры в России было открыто всего два участка и то лишь в одной Москве, в то время как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования, зачастую полупустых. "Была максимально осложнена возможность голосования для жителей Приднестровья. Количество предназначенных для них участков было сокращено до 12, часть из которых в последний момент была перенесена в отдаленные от региона населенные пункты Молдавии", - добавила она. Например, в день голосования на мостах через Днестр создавались искусственные преграды, проводились длительные проверки граждан и транспортных средств. Работа некоторых предназначенных для приднестровцев пунктов для голосования приостанавливалась после анонимных звонков об их якобы минировании. На ряде участков был зафиксирован дефицит бюллетеней, добавила Захарова.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045208400.html

россия

западная европа

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, западная европа, молдавия, мария захарова