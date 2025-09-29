Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил Молдавию в препятствовании волеизъявлению граждан - РИА Новости, 29.09.2025
20:48 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/mid-2045241372.html
МИД России обвинил Молдавию в препятствовании волеизъявлению граждан
Власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:48:00+03:00
2025-09-29T20:48:00+03:00
в мире
россия
западная европа
молдавия
мария захарова
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "СМИ сообщали о массовом подвозе молдаван на избирательные участки в странах Западной Европы. И, напротив, власти делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства. В частности, для многотысячной молдавской диаспоры в России было открыто всего два участка и то лишь в одной Москве, в то время как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования, зачастую полупустых. "Была максимально осложнена возможность голосования для жителей Приднестровья. Количество предназначенных для них участков было сокращено до 12, часть из которых в последний момент была перенесена в отдаленные от региона населенные пункты Молдавии", - добавила она. Например, в день голосования на мостах через Днестр создавались искусственные преграды, проводились длительные проверки граждан и транспортных средств. Работа некоторых предназначенных для приднестровцев пунктов для голосования приостанавливалась после анонимных звонков об их якобы минировании. На ряде участков был зафиксирован дефицит бюллетеней, добавила Захарова.
в мире, россия, западная европа, молдавия, мария захарова
В мире, Россия, Западная Европа, Молдавия, Мария Захарова
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"СМИ сообщали о массовом подвозе молдаван на избирательные участки в странах Западной Европы. И, напротив, власти делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства.
В частности, для многотысячной молдавской диаспоры в России было открыто всего два участка и то лишь в одной Москве, в то время как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования, зачастую полупустых.
"Была максимально осложнена возможность голосования для жителей Приднестровья. Количество предназначенных для них участков было сокращено до 12, часть из которых в последний момент была перенесена в отдаленные от региона населенные пункты Молдавии", - добавила она.
Например, в день голосования на мостах через Днестр создавались искусственные преграды, проводились длительные проверки граждан и транспортных средств. Работа некоторых предназначенных для приднестровцев пунктов для голосования приостанавливалась после анонимных звонков об их якобы минировании. На ряде участков был зафиксирован дефицит бюллетеней, добавила Захарова.
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Вчера, 17:58
 
