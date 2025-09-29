МИД России обвинил Молдавию в препятствовании волеизъявлению граждан
Захарова: Кишинев пытался помешать волеизъявлению неблагонадежных граждан
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"СМИ сообщали о массовом подвозе молдаван на избирательные участки в странах Западной Европы. И, напротив, власти делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства.
В частности, для многотысячной молдавской диаспоры в России было открыто всего два участка и то лишь в одной Москве, в то время как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования, зачастую полупустых.
"Была максимально осложнена возможность голосования для жителей Приднестровья. Количество предназначенных для них участков было сокращено до 12, часть из которых в последний момент была перенесена в отдаленные от региона населенные пункты Молдавии", - добавила она.
Например, в день голосования на мостах через Днестр создавались искусственные преграды, проводились длительные проверки граждан и транспортных средств. Работа некоторых предназначенных для приднестровцев пунктов для голосования приостанавливалась после анонимных звонков об их якобы минировании. На ряде участков был зафиксирован дефицит бюллетеней, добавила Захарова.