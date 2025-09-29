Рейтинг@Mail.ru
В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 29.09.2025 (обновлено: 10:27 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/michigan-2045008948.html
В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь
В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь - РИА Новости, 29.09.2025
В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь
Полиция штата Мичиган заявила, что получила сообщения об угрозах взрывов после нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T04:04:00+03:00
2025-09-29T10:27:00+03:00
в мире
мичиган
сша
россия
дональд трамп
кэш патель
фбр
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045044080_0:252:3076:1982_1920x0_80_0_0_3cd997eb0afccee32cf69b4ce6bb1ef3.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Полиция штата Мичиган заявила, что получила сообщения об угрозах взрывов после нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк. "Мы получили звонки в службу 911 с сообщениями об угрозах взрыва или других признаках наличия бомбы в других местах — некоторые из них находились в церквях. Мы отреагировали и проверили эти объекты, подтвердив, что угрозы отсутствуют", — сказала журналистам офицер по связям с общественностью полиции Ким Веттер. Она также подтвердила, что эти звонки поступили уже после смерти подозреваемого в нападении. При нападении на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган погибли четыре человека, включая нападавшего. Правоохранительных органы США опознали его как мужчину 40 лет по имени Томас Джейкоб Сэнфорд. Газета New York Post со ссылкой на сообщение матери подозреваемого в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пишет, что тот служил в Ираке с 2004 по 2008 годы, при этом отмечается, что Сэнфорд проходил службу в морской пехоте. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250929/michigan-2045006619.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2044999559.html
мичиган
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045044080_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3a6bc36a63dfab0ff4bc6ed9969bf5f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мичиган, сша, россия, дональд трамп, кэш патель, фбр, facebook
В мире, Мичиган, США, Россия, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Facebook
В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь

Полиция Мичигана заявила об угрозах взрывов после нападения на церковь мормонов

© AP Photo / Jose JuarezЭкстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Jose Juarez
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Полиция штата Мичиган заявила, что получила сообщения об угрозах взрывов после нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк.
"Мы получили звонки в службу 911 с сообщениями об угрозах взрыва или других признаках наличия бомбы в других местах — некоторые из них находились в церквях. Мы отреагировали и проверили эти объекты, подтвердив, что угрозы отсутствуют", — сказала журналистам офицер по связям с общественностью полиции Ким Веттер.
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех
Вчера, 03:17
Она также подтвердила, что эти звонки поступили уже после смерти подозреваемого в нападении.
При нападении на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган погибли четыре человека, включая нападавшего. Правоохранительных органы США опознали его как мужчину 40 лет по имени Томас Джейкоб Сэнфорд.
Газета New York Post со ссылкой на сообщение матери подозреваемого в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пишет, что тот служил в Ираке с 2004 по 2008 годы, при этом отмечается, что Сэнфорд проходил службу в морской пехоте.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дым на месте стрельбы в церкви штата Мичиган - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В США опознали предполагаемого нападавшего на церковь мормонов
Вчера, 00:49
 
В миреМичиганСШАРоссияДональд ТрампКэш ПательФБРFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала