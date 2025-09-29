https://ria.ru/20250929/michigan-2045008948.html

В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь

В Мичигане сообщили об угрозах взрывов после нападения на церковь

29.09.2025

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Полиция штата Мичиган заявила, что получила сообщения об угрозах взрывов после нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк. "Мы получили звонки в службу 911 с сообщениями об угрозах взрыва или других признаках наличия бомбы в других местах — некоторые из них находились в церквях. Мы отреагировали и проверили эти объекты, подтвердив, что угрозы отсутствуют", — сказала журналистам офицер по связям с общественностью полиции Ким Веттер. Она также подтвердила, что эти звонки поступили уже после смерти подозреваемого в нападении. При нападении на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган погибли четыре человека, включая нападавшего. Правоохранительных органы США опознали его как мужчину 40 лет по имени Томас Джейкоб Сэнфорд. Газета New York Post со ссылкой на сообщение матери подозреваемого в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пишет, что тот служил в Ираке с 2004 по 2008 годы, при этом отмечается, что Сэнфорд проходил службу в морской пехоте. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

