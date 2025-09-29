Рейтинг@Mail.ru
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех - РИА Новости, 29.09.2025
03:17 29.09.2025 (обновлено: 10:27 29.09.2025)
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех
Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган выросло до четырех, заявил глава полиции города Уильям Ренье. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган выросло до четырех, заявил глава полиции города Уильям Ренье. "Общее число жертв увеличилось до четырёх человек. Как я уже говорил ранее, подозреваемый также мёртв. В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента", - сказал Ренье журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
в мире, мичиган, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех

Число жертв нападения на церковь мормонов в Мичигане выросло до четырех

© Getty Images / Bill PuglianoЭкстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Getty Images / Bill Pugliano
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган выросло до четырех, заявил глава полиции города Уильям Ренье.
"Общее число жертв увеличилось до четырёх человек. Как я уже говорил ранее, подозреваемый также мёртв. В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента", - сказал Ренье журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека
В миреМичиганСШАДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
