https://ria.ru/20250929/michigan-2045006619.html
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех - РИА Новости, 29.09.2025
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех
Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган выросло до четырех, заявил глава полиции города Уильям Ренье. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:17:00+03:00
2025-09-29T03:17:00+03:00
2025-09-29T10:27:00+03:00
в мире
мичиган
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045126_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_8dcfe5ef94a955591262f3fbc65225f2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган выросло до четырех, заявил глава полиции города Уильям Ренье. "Общее число жертв увеличилось до четырёх человек. Как я уже говорил ранее, подозреваемый также мёртв. В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента", - сказал Ренье журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
https://ria.ru/20250928/strelba-2044857146.html
мичиган
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045126_72:0:2739:2000_1920x0_80_0_0_92b1fb9a20c2e9cfb5e866a1274dddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех
Число жертв нападения на церковь мормонов в Мичигане выросло до четырех