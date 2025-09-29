Рейтинг@Mail.ru
Аксенов выразил уверенность в стабилизации ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости, 29.09.2025
17:17 29.09.2025
Аксенов выразил уверенность в стабилизации ситуации с топливом в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что принимаемые меры позволят выровнять ситуацию с топливом в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что принимаемые меры позволят выровнять ситуацию с топливом в Крыму. Ранее Аксенов сообщил, что достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива в Крыму на 30 дней. Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме. Также вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. "Уверен, что принимаемые правительством республики меры и совместная с федеральным центром работа позволят выровнять ситуацию с топливом в регионе", - заявил в понедельник Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов выразил уверенность в стабилизации ситуации с топливом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что принимаемые меры позволят выровнять ситуацию с топливом в Крыму.
Ранее Аксенов сообщил, что достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива в Крыму на 30 дней. Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме. Также вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки.
"Уверен, что принимаемые правительством республики меры и совместная с федеральным центром работа позволят выровнять ситуацию с топливом в регионе", - заявил в понедельник Аксенов в своем Telegram-канале.
