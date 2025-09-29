Рейтинг@Mail.ru
Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 29.09.2025 (обновлено: 14:36 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/memorial-2045132226.html
Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР
Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР
Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:34:00+03:00
2025-09-29T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
макеевка
донбасс
наса
московский государственный строительный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045130952_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95bd65781fefa4b912167747e11365dd.jpg
МАКЕЕВКА, 29 сен — РИА Новости. Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) - филиала Московского государственного строительного университета в Макеевке в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости директор академии Николай Зайченко. Директор академии рассказал, что создание аллеи памяти началось с установки мемориального памятника, который посвящен студентам, сотрудникам, преподавателям, которые отдали свои жизни в ходе СВО, а также сотрудникам и студентам ДонНАСА, погибшим в рядах народного ополчения ДНР, начиная с 2014 года. "Сегодня высаживаем розы (рядом с памятником - ред.)", — отметил Зайченко. Мать одного из погибших студентов Светлана Кныр подчеркнула, что высаженные розы означают, что погибших помнят как героев, причем не только их родители, но и вся страна. Памятник погибшим в ходе СВО студентам и сотрудникам ДонНАСА был открыт в этом году 8 сентября, в День освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. На плитах нанесена надпись "Вечная память героям" и 51 фамилия погибших в боях - 45 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.
https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html
донецкая народная республика
макеевка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045130952_131:0:1268:853_1920x0_80_0_0_9843ef2d3fac433cb295c3a3a2e4b8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, макеевка, донбасс, наса, московский государственный строительный университет
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донбасс, НАСА, Московский государственный строительный университет
Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР

Родители погибших на СВО студентов высадили розы у мемориального памятника в ДНР

© Фото : ДОННАСА — филиал НИУ МГСУ (МИСИ)/telegramМемориал погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в Макеевке
Мемориал погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в Макеевке - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : ДОННАСА — филиал НИУ МГСУ (МИСИ)/telegram
Мемориал погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАКЕЕВКА, 29 сен — РИА Новости. Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) - филиала Московского государственного строительного университета в Макеевке в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости директор академии Николай Зайченко.
Директор академии рассказал, что создание аллеи памяти началось с установки мемориального памятника, который посвящен студентам, сотрудникам, преподавателям, которые отдали свои жизни в ходе СВО, а также сотрудникам и студентам ДонНАСА, погибшим в рядах народного ополчения ДНР, начиная с 2014 года.
«
"Сегодня высаживаем розы (рядом с памятником - ред.)", — отметил Зайченко.
Мать одного из погибших студентов Светлана Кныр подчеркнула, что высаженные розы означают, что погибших помнят как героев, причем не только их родители, но и вся страна.
Памятник погибшим в ходе СВО студентам и сотрудникам ДонНАСА был открыт в этом году 8 сентября, в День освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. На плитах нанесена надпись "Вечная память героям" и 51 фамилия погибших в боях - 45 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.
Иван Харламычев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Студент МГУ получил орден Мужества посмертно
3 декабря 2024, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДонбассНАСАМосковский государственный строительный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала