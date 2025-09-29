https://ria.ru/20250929/memorial-2045132226.html

Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР

29.09.2025

Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР

Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и... РИА Новости, 29.09.2025

МАКЕЕВКА, 29 сен — РИА Новости. Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) - филиала Московского государственного строительного университета в Макеевке в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости директор академии Николай Зайченко. Директор академии рассказал, что создание аллеи памяти началось с установки мемориального памятника, который посвящен студентам, сотрудникам, преподавателям, которые отдали свои жизни в ходе СВО, а также сотрудникам и студентам ДонНАСА, погибшим в рядах народного ополчения ДНР, начиная с 2014 года. "Сегодня высаживаем розы (рядом с памятником - ред.)", — отметил Зайченко. Мать одного из погибших студентов Светлана Кныр подчеркнула, что высаженные розы означают, что погибших помнят как героев, причем не только их родители, но и вся страна. Памятник погибшим в ходе СВО студентам и сотрудникам ДонНАСА был открыт в этом году 8 сентября, в День освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. На плитах нанесена надпись "Вечная память героям" и 51 фамилия погибших в боях - 45 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.

