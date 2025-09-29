https://ria.ru/20250929/medvedev-2045073214.html
Медведев заявил, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну
Медведев заявил, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег, что у конфликта Европы с Россией есть все риски перерасти в войну с использованием оружия массового поражения. "У такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", - написал он в Telegram-канале.
