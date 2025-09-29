Медведев заявил, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну

Рейтинг@Mail.ru
11:51 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/medvedev-2045073214.html
2025-09-29T11:51:00+03:00
2025-09-29T11:51:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег, что у конфликта Европы с Россией есть все риски перерасти в войну с использованием оружия массового поражения. "У такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", - написал он в Telegram-канале.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег, что у конфликта Европы с Россией есть все риски перерасти в войну с использованием оружия массового поражения.
"У такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", - написал он в Telegram-канале.
