Медведев: война, о которой говорит Европа, противоречит интересам России

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война "в ближайшие пять лет", о которой в Европе "вещают из каждого утюга", противоречит интересам России, ее быть не должно. "В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

