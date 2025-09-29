https://ria.ru/20250929/medvedev-2045070968.html
Медведев: война, о которой говорит Европа, противоречит интересам России
Медведев: война, о которой говорит Европа, противоречит интересам России - РИА Новости, 29.09.2025
Медведев: война, о которой говорит Европа, противоречит интересам России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война "в ближайшие пять лет", о которой в Европе "вещают из каждого утюга", противоречит интересам...
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война "в ближайшие пять лет", о которой в Европе "вещают из каждого утюга", противоречит интересам России, ее быть не должно. "В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
