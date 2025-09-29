Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал Зеленского жертвой своей же политики - РИА Новости, 29.09.2025
09:45 29.09.2025
Медведчук назвал Зеленского жертвой своей же политики
Медведчук назвал Зеленского жертвой своей же политики - РИА Новости, 29.09.2025
Медведчук назвал Зеленского жертвой своей же политики
Владимир Зеленский стал жертвой своей же политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий, уничтожая по своему же сценарию Европу, заявил... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:45:00+03:00
2025-09-29T09:45:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
евросоюз
оппозиционная платформа - за жизнь
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский стал жертвой своей же политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий, уничтожая по своему же сценарию Европу, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский продолжает затягивать мир в третью мировую войну. Политический клоун стал жертвой своей же безумной политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий за спину НАТО. Недавно он даже пригрозил ударами по Кремлю", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Зеленский, по мнению Медведчука, делает все, чтобы уйти от мирного урегулирования конфликта, поскольку любой возможный мир – это провал его преступной политики, и за него придется отвечать перед украинским народом. Единственный выход из ситуации Зеленский видит в том, чтобы ответственность за свое некомпетентное и преступное управление страной переложить на Россию. По его версии, ситуация обстоит следующим образом: он является настолько гениальным реформатором и руководителем страны, что в Кремле позавидовали, и решили суперуспешную страну уничтожить. "Подобная сказка является наркотическим бредом, никакого отношения к реальности не имеющим, но масса европейских политиков эту лживую ахинею поддерживают, что в конечном итоге может привести к непоправимым для всего мира последствиям", - добавил политик. "Украину нашлось кому-то поддерживать, а вот кто будет поддерживать Европу, если единственный союзник США явно от конфликта отстраняется и требует за оружие огромных денег? То есть Европа остается без поддержки один на один с самой крупной в мире ядерной державой, а американские войска могут вообще покинуть континент, как когда-то Афганистан", - отмечает председатель совета движения. По его мнению, ЕС вступать в украинский конфликт не собирается. Никаких гарантий Европа Украине Зеленского не даст. "Украинский сценарий предполагает вступление в войну, потерю экономики, государственности и суверенитета, законности и конституционных прав для граждан, а потом предательство союзников и военное поражение. Поэтому, если ЕС хочет двигаться далее по этому сценарию, то ему это, естественно, никто не запретит, но, как видим, даже самые истошные певцы войны среди европейских политиков начинают подозревать бесславный конец их политики. Зеленский уже разрушил Украину, и держится то, что от нее осталось, только на Европе. Чем дольше Европа будет поддерживать Украину Зеленского, тем быстрее разрушится сама, процесс пошел", - подытожил Медведчук.
европа
украина
россия
в мире, европа, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь, нато
В мире, Европа, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Евросоюз, Оппозиционная платформа - За жизнь, НАТО
Медведчук назвал Зеленского жертвой своей же политики

Медведчук: Зеленский хочет спрятаться за НАТО от последствий своей политики

© AP Photo / Stefan JeremiahВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский стал жертвой своей же политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий, уничтожая по своему же сценарию Европу, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский продолжает затягивать мир в третью мировую войну. Политический клоун стал жертвой своей же безумной политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий за спину НАТО. Недавно он даже пригрозил ударами по Кремлю", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Зеленский, по мнению Медведчука, делает все, чтобы уйти от мирного урегулирования конфликта, поскольку любой возможный мир – это провал его преступной политики, и за него придется отвечать перед украинским народом. Единственный выход из ситуации Зеленский видит в том, чтобы ответственность за свое некомпетентное и преступное управление страной переложить на Россию. По его версии, ситуация обстоит следующим образом: он является настолько гениальным реформатором и руководителем страны, что в Кремле позавидовали, и решили суперуспешную страну уничтожить.
"Подобная сказка является наркотическим бредом, никакого отношения к реальности не имеющим, но масса европейских политиков эту лживую ахинею поддерживают, что в конечном итоге может привести к непоправимым для всего мира последствиям", - добавил политик.
"Украину нашлось кому-то поддерживать, а вот кто будет поддерживать Европу, если единственный союзник США явно от конфликта отстраняется и требует за оружие огромных денег? То есть Европа остается без поддержки один на один с самой крупной в мире ядерной державой, а американские войска могут вообще покинуть континент, как когда-то Афганистан", - отмечает председатель совета движения.
По его мнению, ЕС вступать в украинский конфликт не собирается. Никаких гарантий Европа Украине Зеленского не даст. "Украинский сценарий предполагает вступление в войну, потерю экономики, государственности и суверенитета, законности и конституционных прав для граждан, а потом предательство союзников и военное поражение. Поэтому, если ЕС хочет двигаться далее по этому сценарию, то ему это, естественно, никто не запретит, но, как видим, даже самые истошные певцы войны среди европейских политиков начинают подозревать бесславный конец их политики. Зеленский уже разрушил Украину, и держится то, что от нее осталось, только на Европе. Чем дольше Европа будет поддерживать Украину Зеленского, тем быстрее разрушится сама, процесс пошел", - подытожил Медведчук.
В миреЕвропаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукЕвросоюзОппозиционная платформа - За жизньНАТО
 
 
