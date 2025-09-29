Рейтинг@Mail.ru
Американский эксперт оценил мессенджер MAX - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 29.09.2025 (обновлено: 21:44 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/max-2045247283.html
Американский эксперт оценил мессенджер MAX
Американский эксперт оценил мессенджер MAX - РИА Новости, 29.09.2025
Американский эксперт оценил мессенджер MAX
Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер MAX и дал высокую оценку технологической... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:39:00+03:00
2025-09-29T21:44:00+03:00
технологии
россия
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер MAX и дал высокую оценку технологической стороне платформы, сообщают "Известия".Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы", — заявил Шуцман.Эксперт отметил небольшой размер мессенджера как "признак высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям". К сильным сторонам MAX он отнес глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями, качество связи, использование проверенных опенсорс-решений, ускоряющих разработку, и сбалансированный подход к разрешениям для смартфона с запросом только необходимых доступов."Российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего", — заключил Шуцман.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250924/max-2044032711.html
https://ria.ru/20250920/max-2043111748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, google
Технологии, Россия, Google
Американский эксперт оценил мессенджер MAX

Американский эксперт Шуцман высоко оценил мессенджер MAX

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер MAX и дал высокую оценку технологической стороне платформы, сообщают "Известия".
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы", — заявил Шуцман.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Платформа Max стала мишенью информационной атаки, сообщили в ИРИ
24 сентября, 14:57
Эксперт отметил небольшой размер мессенджера как "признак высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям". К сильным сторонам MAX он отнес глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями, качество связи, использование проверенных опенсорс-решений, ускоряющих разработку, и сбалансированный подход к разрешениям для смартфона с запросом только необходимых доступов.
"Российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего", — заключил Шуцман.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В MAX может появиться возможность регистрации двух аккаунтов
20 сентября, 01:38
 
ТехнологииРоссияGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала