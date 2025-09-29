https://ria.ru/20250929/max-2045247283.html

Американский эксперт оценил мессенджер MAX

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер MAX и дал высокую оценку технологической стороне платформы, сообщают "Известия".Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы", — заявил Шуцман.Эксперт отметил небольшой размер мессенджера как "признак высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям". К сильным сторонам MAX он отнес глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями, качество связи, использование проверенных опенсорс-решений, ускоряющих разработку, и сбалансированный подход к разрешениям для смартфона с запросом только необходимых доступов."Российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего", — заключил Шуцман.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".

