https://ria.ru/20250929/matushkin-2045165692.html

Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО

Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО - РИА Новости, 29.09.2025

Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО

Присвоением звания "Почетный гражданин Тамбовской области" трем участникам специальной военной операции депутаты облдумы хотят отметить боевые заслуги жителей,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:14:00+03:00

2025-09-29T16:14:00+03:00

2025-09-29T16:14:00+03:00

тамбовская область

общество

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045165021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cb3dc8327684b6880d3f199e3390b9.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Присвоением звания "Почетный гражданин Тамбовской области" трем участникам специальной военной операции депутаты облдумы хотят отметить боевые заслуги жителей, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. На сентябрьском заседании Тамбовской областной думы депутаты во главе с Матушкиным поддержали постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Тамбовской области" Героям Российской Федерации Эдуарду Казымову, Петру Каштанову и Максиму Старцеву. По словам Матушкина, за мужество и героизм, проявленные в ходе участия в специальной военной операции. "Этим мы хотим подчеркнуть особый вклад героев в дело защиты интересов нашей страны, в дело борьбы с проявлениями нацизма. Эти люди являются примером мужества и высочайшей любви к Родине. Мы гордимся нашими героями и их ратными подвигами", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина. Также, по словам спикера, постановлением регпарламента присвоены почетные звания Тамбовской области 33 жителям региона, среди которых работники сферы образования, здравоохранения, культуры и искусства, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, общественные деятели и многие другие. "Эти люди внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, образования региона, его социальной сферы, экономики, агропромышленного комплекса, культуры и искусства. Они являются настоящими профессионалами в своем деле и передают опыт молодым специалистам. Их труд на благо Тамбовщины должен быть отмечен и поощрен", — заключил Матушкин.

https://ria.ru/20250929/matushkin-2045164682.html

https://ria.ru/20250924/svo-2044047184.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума