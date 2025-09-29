Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО
Тамбовская область
 
16:14 29.09.2025
Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО
Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО
Присвоением звания "Почетный гражданин Тамбовской области" трем участникам специальной военной операции депутаты облдумы хотят отметить боевые заслуги жителей,... РИА Новости, 29.09.2025
тамбовская область
общество
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Присвоением звания "Почетный гражданин Тамбовской области" трем участникам специальной военной операции депутаты облдумы хотят отметить боевые заслуги жителей, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. На сентябрьском заседании Тамбовской областной думы депутаты во главе с Матушкиным поддержали постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Тамбовской области" Героям Российской Федерации Эдуарду Казымову, Петру Каштанову и Максиму Старцеву. По словам Матушкина, за мужество и героизм, проявленные в ходе участия в специальной военной операции. "Этим мы хотим подчеркнуть особый вклад героев в дело защиты интересов нашей страны, в дело борьбы с проявлениями нацизма. Эти люди являются примером мужества и высочайшей любви к Родине. Мы гордимся нашими героями и их ратными подвигами", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина. Также, по словам спикера, постановлением регпарламента присвоены почетные звания Тамбовской области 33 жителям региона, среди которых работники сферы образования, здравоохранения, культуры и искусства, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, общественные деятели и многие другие. "Эти люди внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, образования региона, его социальной сферы, экономики, агропромышленного комплекса, культуры и искусства. Они являются настоящими профессионалами в своем деле и передают опыт молодым специалистам. Их труд на благо Тамбовщины должен быть отмечен и поощрен", — заключил Матушкин.
тамбовская область
общество, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Общество, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО

Матушкин: депутаты Тамбовской облдумы отметили боевые заслуги трех бойцов СВО

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Присвоением звания "Почетный гражданин Тамбовской области" трем участникам специальной военной операции депутаты облдумы хотят отметить боевые заслуги жителей, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
На сентябрьском заседании Тамбовской областной думы депутаты во главе с Матушкиным поддержали постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Тамбовской области" Героям Российской Федерации Эдуарду Казымову, Петру Каштанову и Максиму Старцеву. По словам Матушкина, за мужество и героизм, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.
Матушкин: допсредства бюджета Тамбовщины направят на поддержку бойцов СВО
Вчера, 16:11
"Этим мы хотим подчеркнуть особый вклад героев в дело защиты интересов нашей страны, в дело борьбы с проявлениями нацизма. Эти люди являются примером мужества и высочайшей любви к Родине. Мы гордимся нашими героями и их ратными подвигами", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина.
Также, по словам спикера, постановлением регпарламента присвоены почетные звания Тамбовской области 33 жителям региона, среди которых работники сферы образования, здравоохранения, культуры и искусства, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, общественные деятели и многие другие.
"Эти люди внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, образования региона, его социальной сферы, экономики, агропромышленного комплекса, культуры и искусства. Они являются настоящими профессионалами в своем деле и передают опыт молодым специалистам. Их труд на благо Тамбовщины должен быть отмечен и поощрен", — заключил Матушкин.
Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
24 сентября, 15:37
Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
24 сентября, 15:37
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
