Матушкин: Тамбовская облдума отметит боевые заслуги трех участников СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Присвоением звания "Почетный гражданин Тамбовской области" трем участникам специальной военной операции депутаты облдумы хотят отметить боевые заслуги жителей, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. На сентябрьском заседании Тамбовской областной думы депутаты во главе с Матушкиным поддержали постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Тамбовской области" Героям Российской Федерации Эдуарду Казымову, Петру Каштанову и Максиму Старцеву. По словам Матушкина, за мужество и героизм, проявленные в ходе участия в специальной военной операции. "Этим мы хотим подчеркнуть особый вклад героев в дело защиты интересов нашей страны, в дело борьбы с проявлениями нацизма. Эти люди являются примером мужества и высочайшей любви к Родине. Мы гордимся нашими героями и их ратными подвигами", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина. Также, по словам спикера, постановлением регпарламента присвоены почетные звания Тамбовской области 33 жителям региона, среди которых работники сферы образования, здравоохранения, культуры и искусства, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, общественные деятели и многие другие. "Эти люди внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, образования региона, его социальной сферы, экономики, агропромышленного комплекса, культуры и искусства. Они являются настоящими профессионалами в своем деле и передают опыт молодым специалистам. Их труд на благо Тамбовщины должен быть отмечен и поощрен", — заключил Матушкин.
