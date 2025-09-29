https://ria.ru/20250929/matushkin-2045164682.html

Матушкин: допсредства бюджета Тамбовщины направят на поддержку бойцов СВО

Матушкин: допсредства бюджета Тамбовщины направят на поддержку бойцов СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дополнительные средства бюджета Тамбовской области будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, сообщил председатель региональной думы Евгений Матушкин. На первом осеннем заседании депутаты одобрили поправки в главный финансовый документ региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. По словам Матушкина, доходы и расходы бюджета увеличены на 2,6 миллиарда рублей. Он отметил, что изменения связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов бюджета области и безвозмездных поступлений. "Дополнительные средства будут направлены на предоставление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, и членам их семей; на расходы дорожного фонда; на увеличение объема зарезервированных средств на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, развитие отраслей экономики и другие цели", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина. Бюджету Тамбовской области дополнительно предусмотрены из федерального бюджета средства на реализацию проектов комплексного развития территорий; на создание современной инфраструктуры приемных отделений медицинских организаций с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями, дооснащение и оснащение медицинскими изделиями приемных отделений медицинских организаций; на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры и другие. "С учетом вносимых изменений параметры бюджета на 2025 год составят: по доходам — 79,0 миллиарда рублей; по расходам — 80,9 миллиарда рублей; дефицит остается без изменений", — отметил Матушкин. Госдолг на 1 января 2026 года уменьшен на сумму 1,6 миллиарда рублей в связи со списанием задолженности бюджетного кредита.

