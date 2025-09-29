Рейтинг@Mail.ru
Макрон поддержал план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 29.09.2025
23:40 29.09.2025
Макрон поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. &quot;Я приветствую приверженность президента Трампа прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников&quot;, - написал Макрон на странице в соцсети X.Французский президент выразил надежду на выполнение мирного плана Израилем и отметил, что у палестинского движения ХАМАС "не будет иного выбора", кроме как освободить всех оставшихся израильских заложников и также последовать плану. Макрон добавил, что Франция готова внести вклад в урегулирование конфликта и будет следить за выполнением обязательств сторонами. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает и принимает план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
"Я приветствую приверженность президента Трампа прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников", - написал Макрон на странице в соцсети X.

Французский президент выразил надежду на выполнение мирного плана Израилем и отметил, что у палестинского движения ХАМАС "не будет иного выбора", кроме как освободить всех оставшихся израильских заложников и также последовать плану.
Макрон добавил, что Франция готова внести вклад в урегулирование конфликта и будет следить за выполнением обязательств сторонами.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает и принимает план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля.
