"Судья увидит все". Макрон собирается унизить Брижит и рассказать правду
08:00 29.09.2025 (обновлено: 11:29 29.09.2025)
"Судья увидит все". Макрон собирается унизить Брижит и рассказать правду
Первая леди Франции хочет, чтобы суд поставил точку в споре о ее половой принадлежности. Однако американский блогер Кэндис Оуэнс уже сомневается в подлинности... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Первая леди Франции хочет, чтобы суд поставил точку в споре о ее половой принадлежности. Однако американский блогер Кэндис Оуэнс уже сомневается в подлинности "научных" доказательств юристов из Елисейского дворца и публикует новые факты о семье французского лидера. Что именно "невероятно оскорбило" Эммануэля и Брижит — в материале РИА Новости.Делавэрский процессНесмотря на протесты Оуэнс, процесс пройдет в США в штате Делавэр. Стороны готовятся к взаимным разоблачениям. Адвокат Макронов Том Клэр заявил, что суду покажут "экспертные показания научного характера", которые не оставят камня на камне от версий конспирологов."Брижит твердо намерена сделать все возможное, чтобы прояснить ситуацию", — утверждает он. Адвокат также добавил, что будут показаны фото супруги президента, на которых она беременна и нянчит детей. Дескать, это точно опровергнет утверждения, что она на самом деле — Жан-Мишель Тронье, родной брат мадам Макрон. По словам Клэра, Макроны готовы вести процесс "на всеобщее обозрение" — несмотря на то, что Брижит "придется столкнуться с неприятными ощущениями и дискомфортом". Впрочем, эти заявления Оуэнс не впечатлили. Она вообще сомневается в возможности супругов что-либо доказать."Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать что хотят. &lt;...&gt; Сбор доказательств по требованию суда не позволяет Брижит предоставить их просто так", — высказалась Оуэнс.Ведь без экспертизы стороннего специалиста все, с чем придут Макроны в американский суд, может оказаться бесполезным. Журналистка намерена добиться независимого обследования и затребовать медицинские документы супруги французского лидера судебной повесткой.Линия же защиты Оу'нс строится вокруг подозрительного молчания Елисейского дворца с тех пор, как она "поставила на кон свою профессиональную репутацию" в попытках доказать, что Макрон женат на трансгендере*.Макроны могли опровергнуть все утверждения без суда еще до того, как этой темой занялась Оуэнс. Ее заявления опирались на подозрения, которые долгое время никак не комментировались ни президентом, ни его супругой.Поэтому доказать не только факт злого умысла, но и то, что Оуэнс знала стопроцентную правду о Макронах, будет непросто. А без этого Эммануэль и Брижит рискуют проиграть или еще хуже — раскрыть неудобную истину.Подозрительный экспериментБлогер продолжает раскапывать факты из истории семьи первой леди Франции. В досье Жан-Мишеля Тронье, которое собирал французский журналист Ксавье Пуссар, есть пробел в 13 лет — с 1968 по 1981 год. Оуэнс обратила на него особое внимание.Эти годы, полагает она, месье Тронье провел в США, где участвовал в психологическом эксперименте в Стэнфордском университете. Как одно из доказательств, Оуэнс предоставила скриншот из документального фильма о проекте, где в кадре отчетливо видно молодого человека, подписанного номером 2093, очень похожего на брата Брижит.Скандально известный эксперимент под руководством социального психолога Филиппа Зимбардо проходил в 1971-м и финансировался военно-морским ведомством США. В исследовании приняли участие 24 студента Стэнфорда, набранные по объявлению. Молодых людей в случайном порядке разделили на "заключенных" и "охранников", устроив некую симуляцию тюрьмы.Условных узников подвергали психологическому насилию, чтобы изучить их реакцию. "Охранникам" запрещалось только избивать "заключенных". При этом участников эксперимента могли надолго запирать в одиночной камере и подвергать прочим пыткам. Проект быстро получил скандальную известность, и его вынужденно свернули всего через шесть дней вместо запланированных двух недель."Зимбардо слишком много соврал", — считает Оуэнс. Опираясь на публикации, расследования журналистов и слова самих участников, она заявила, что, вопреки официальной информации, студенты знали друг друга еще до эксперимента. Более того, все они были связаны с инженерными специальностями, а некоторые имели отношение к армии. К слову, Жан-Мишель как раз был инженером в звании армейского сержанта."Заключенный 2093" — единственный подопытный, о котором уже более полувека неизвестно ничего, кроме двух, вероятно, фальшивых имен. В одних документах он Томас Уильямс, в других — Томас Томпсон. Сохранилось лишь несколько фотографий, а еще интервью.На аудиозаписи, опубликованной Оуэнс, 2093-й довольно пространно рассуждает о своем участии в эксперименте. При этом произносит слова с небольшим акцентом, похожим на французский. "Совершенно ясно, что он не носитель английского", — подметила блогер."Жизнь зависит от того, как ты ее играешь и как себя ведешь. &lt;…&gt; Самое главное — результат, а не то, как ты к нему пришел", — рассказал в интервью "Томас".Кто же такой Жан-Мишель?В архивах газеты Стэнфордского университета за 1970-е хранятся две статьи с упоминанием студента из Франции по имени Жан-Мишель. В официальном списке выпускников его почему-то нет.Оуэнс также обратила внимание на другой газетный материал Стэнфорда, написанный два года спустя после тюремного эксперимента. В статье рассказывается о программе по смене пола Стэнфордского медицинского центра.Координатор проекта Пэт Ганди утверждал, что главной целью была реабилитация для трансгендеров*. С 1967 по 1973 год в Стэнфорде сменили пол около 50 человек. Университет на этом поприще был в числе первых в мире. Как раз в то время там учился человек, очень похожий на брата Брижит.Официально о Тронье известно мало. Прежде чем "пропасть" на десяток лет, он служил во французских частях в Рейнской области. Министерство обороны Франции отказывается раскрывать подробности послужного списка месье Тронье. Чем он на самом деле занимался в те годы, до сих пор не известно.Оуэнс продолжает задавать семье французского президента пожалуй, самый очевидный вопрос: почему до сих пор Жан-Мишель не выступил сам? Ведь именно его обвиняют в транс-переходе* и перевоплощении в собственную сестру, которая, как утверждают конспирологи, погибла еще в 1961-м.Человек, который, как утверждается, даже присутствовал на обоих инаугурациях Макрона, упорно молчит.Пока эта история остается без внятных ответов, у журналистов будет за что зацепиться. Изменится ли ситуация после процесса в Делавэре, станет известно только после решения суда. Но произойдет это еще нескоро.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Первая леди Франции хочет, чтобы суд поставил точку в споре о ее половой принадлежности. Однако американский блогер Кэндис Оуэнс уже сомневается в подлинности "научных" доказательств юристов из Елисейского дворца и публикует новые факты о семье французского лидера. Что именно "невероятно оскорбило" Эммануэля и Брижит — в материале РИА Новости.

Делавэрский процесс

Несмотря на протесты Оуэнс, процесс пройдет в США в штате Делавэр. Стороны готовятся к взаимным разоблачениям. Адвокат Макронов Том Клэр заявил, что суду покажут "экспертные показания научного характера", которые не оставят камня на камне от версий конспирологов.
"Брижит твердо намерена сделать все возможное, чтобы прояснить ситуацию", — утверждает он. Адвокат также добавил, что будут показаны фото супруги президента, на которых она беременна и нянчит детей. Дескать, это точно опровергнет утверждения, что она на самом деле — Жан-Мишель Тронье, родной брат мадам Макрон.
По словам Клэра, Макроны готовы вести процесс "на всеобщее обозрение" — несмотря на то, что Брижит "придется столкнуться с неприятными ощущениями и дискомфортом". Впрочем, эти заявления Оуэнс не впечатлили. Она вообще сомневается в возможности супругов что-либо доказать.
"Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать что хотят. <...> Сбор доказательств по требованию суда не позволяет Брижит предоставить их просто так", — высказалась Оуэнс.
Ведь без экспертизы стороннего специалиста все, с чем придут Макроны в американский суд, может оказаться бесполезным. Журналистка намерена добиться независимого обследования и затребовать медицинские документы супруги французского лидера судебной повесткой.
Линия же защиты Оу'нс строится вокруг подозрительного молчания Елисейского дворца с тех пор, как она "поставила на кон свою профессиональную репутацию" в попытках доказать, что Макрон женат на трансгендере*.
Макроны могли опровергнуть все утверждения без суда еще до того, как этой темой занялась Оуэнс. Ее заявления опирались на подозрения, которые долгое время никак не комментировались ни президентом, ни его супругой.
Поэтому доказать не только факт злого умысла, но и то, что Оуэнс знала стопроцентную правду о Макронах, будет непросто. А без этого Эммануэль и Брижит рискуют проиграть или еще хуже — раскрыть неудобную истину.
Подозрительный эксперимент

Блогер продолжает раскапывать факты из истории семьи первой леди Франции. В досье Жан-Мишеля Тронье, которое собирал французский журналист Ксавье Пуссар, есть пробел в 13 лет — с 1968 по 1981 год. Оуэнс обратила на него особое внимание.
Эти годы, полагает она, месье Тронье провел в США, где участвовал в психологическом эксперименте в Стэнфордском университете. Как одно из доказательств, Оуэнс предоставила скриншот из документального фильма о проекте, где в кадре отчетливо видно молодого человека, подписанного номером 2093, очень похожего на брата Брижит.
Скандально известный эксперимент под руководством социального психолога Филиппа Зимбардо проходил в 1971-м и финансировался военно-морским ведомством США. В исследовании приняли участие 24 студента Стэнфорда, набранные по объявлению. Молодых людей в случайном порядке разделили на "заключенных" и "охранников", устроив некую симуляцию тюрьмы.
Условных узников подвергали психологическому насилию, чтобы изучить их реакцию. "Охранникам" запрещалось только избивать "заключенных". При этом участников эксперимента могли надолго запирать в одиночной камере и подвергать прочим пыткам. Проект быстро получил скандальную известность, и его вынужденно свернули всего через шесть дней вместо запланированных двух недель.
"Зимбардо слишком много соврал", — считает Оуэнс. Опираясь на публикации, расследования журналистов и слова самих участников, она заявила, что, вопреки официальной информации, студенты знали друг друга еще до эксперимента. Более того, все они были связаны с инженерными специальностями, а некоторые имели отношение к армии. К слову, Жан-Мишель как раз был инженером в звании армейского сержанта.
"Заключенный 2093" — единственный подопытный, о котором уже более полувека неизвестно ничего, кроме двух, вероятно, фальшивых имен. В одних документах он Томас Уильямс, в других — Томас Томпсон. Сохранилось лишь несколько фотографий, а еще интервью.
На аудиозаписи, опубликованной Оуэнс, 2093-й довольно пространно рассуждает о своем участии в эксперименте. При этом произносит слова с небольшим акцентом, похожим на французский. "Совершенно ясно, что он не носитель английского", — подметила блогер.
"Жизнь зависит от того, как ты ее играешь и как себя ведешь. <…> Самое главное — результат, а не то, как ты к нему пришел", — рассказал в интервью "Томас".

Кто же такой Жан-Мишель?

В архивах газеты Стэнфордского университета за 1970-е хранятся две статьи с упоминанием студента из Франции по имени Жан-Мишель. В официальном списке выпускников его почему-то нет.
Оуэнс также обратила внимание на другой газетный материал Стэнфорда, написанный два года спустя после тюремного эксперимента. В статье рассказывается о программе по смене пола Стэнфордского медицинского центра.
Координатор проекта Пэт Ганди утверждал, что главной целью была реабилитация для трансгендеров*. С 1967 по 1973 год в Стэнфорде сменили пол около 50 человек. Университет на этом поприще был в числе первых в мире. Как раз в то время там учился человек, очень похожий на брата Брижит.
Официально о Тронье известно мало. Прежде чем "пропасть" на десяток лет, он служил во французских частях в Рейнской области. Министерство обороны Франции отказывается раскрывать подробности послужного списка месье Тронье. Чем он на самом деле занимался в те годы, до сих пор не известно.
Оуэнс продолжает задавать семье французского президента пожалуй, самый очевидный вопрос: почему до сих пор Жан-Мишель не выступил сам? Ведь именно его обвиняют в транс-переходе* и перевоплощении в собственную сестру, которая, как утверждают конспирологи, погибла еще в 1961-м.
Человек, который, как утверждается, даже присутствовал на обоих инаугурациях Макрона, упорно молчит.
Пока эта история остается без внятных ответов, у журналистов будет за что зацепиться. Изменится ли ситуация после процесса в Делавэре, станет известно только после решения суда. Но произойдет это еще нескоро.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
 
