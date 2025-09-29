Рейтинг@Mail.ru
Республика Саха (Якутия)
 
14:38 29.09.2025 (обновлено: 14:39 29.09.2025)
Впервые онлайн-платформу Max использовали на "Прямой линии" главы Якутии
Впервые онлайн-платформу Max использовали на "Прямой линии" главы Якутии
республика саха (якутия)
мессенджер max
республика саха (якутия)
айсен николаев
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Впервые онлайн-платформу Max использовали на "Прямой линии" главы Якутии Айсена Николаева, жители задали свыше 1,6 тысячи вопросов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Традиционная "Прямая линия" Айсена Николаева состоялась 27 сентября, в День государственности Республики Саха. Впервые эфир прошел с использованием российского мессенджера Max", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что вопросы через Мax поступили во время трансляции, которая была на местном телевидении, радио и в социальных сетях. "В частности, он прокомментировал направленное через Max видео от жителя Якутска, который спросил про ливневую канализацию в городе", - говорится в сообщении. Эфир шел три часа 22 минуты. Николаев осветил ключевые направления развития региона и ответил на актуальные вопросы. Центр управления регионом Якутии зафиксировал 1 672 вопроса. Наибольшее количество обращений поступило из Якутска, а также из Алданского, Мирнинского, Ленского, Хангаласского, Чурапчинского и Нерюнгринского районов. Глава республики дал конкретные поручения по нехватке субсидированных авиабилетов на внутриулусных рейсах, льготных лекарств, социальным выплатам. "Все вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут взяты в работу профильными ведомствами, и по ним будут даны ответы в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.
республика саха (якутия)
мессенджер max, республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Мессенджер Max, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Республика Саха (Якутия)Мессенджер MaxРеспублика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
