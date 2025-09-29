https://ria.ru/20250929/madagaskar-2045238809.html
По меньшей мере 22 человека погибли в протестах на Мадагаскаре
По меньшей мере 22 человека погибли в протестах на Мадагаскаре - РИА Новости, 29.09.2025
По меньшей мере 22 человека погибли в протестах на Мадагаскаре
По меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:23:00+03:00
2025-09-29T20:23:00+03:00
2025-09-29T20:23:00+03:00
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045237456_0:42:3084:1776_1920x0_80_0_0_1dc54836f7075a8b8c3d9d3cf8696031.jpg
ЖЕНЕВА, 29 сен – РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. "По меньшей мере 22 человека погибли и более ста получили ранения. Среди жертв – протестующие и прохожие, убитые сотрудниками сил безопасности, а также другие, погибшие в результате последовавшего широкомасштабного насилия и грабежей со стороны отдельных лиц и банд, не связанных с протестующими", - сообщило УВКПЧ в коммюнике. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Мадагаскара провести "оперативное, тщательное, независимое и прозрачное расследование" случаев насилия и привлечь виновных к ответственности. "Я настоятельно призываю силы безопасности воздержаться от применения ненужной и несоразмерной силы и немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих", - сообщил он, отметив, что, согласно международному праву, сотрудники правоохранительных органов могут применять огнестрельное оружие только в случае крайней необходимости для защиты жизни или предотвращения серьёзных травм от непосредственной угрозы. В понедельник тысячи молодых людей вновь вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и теперь требуют отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщил портал 2424.mg. На прошлой неделе радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву. После протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики.
мадагаскар
антананариву (город)
в мире, мадагаскар, антананариву (город), оон
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город), ООН
По меньшей мере 22 человека погибли в протестах на Мадагаскаре
На Мадагаскаре в ходе протестов против отключения воды погибли 22 человека
ЖЕНЕВА, 29 сен – РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
"По меньшей мере 22 человека погибли и более ста получили ранения. Среди жертв – протестующие и прохожие, убитые сотрудниками сил безопасности, а также другие, погибшие в результате последовавшего широкомасштабного насилия и грабежей со стороны отдельных лиц и банд, не связанных с протестующими", - сообщило УВКПЧ в коммюнике.
Верховный комиссар ООН
по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Мадагаскара
провести "оперативное, тщательное, независимое и прозрачное расследование" случаев насилия и привлечь виновных к ответственности.
"Я настоятельно призываю силы безопасности воздержаться от применения ненужной и несоразмерной силы и немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих", - сообщил он, отметив, что, согласно международному праву, сотрудники правоохранительных органов могут применять огнестрельное оружие только в случае крайней необходимости для защиты жизни или предотвращения серьёзных травм от непосредственной угрозы.
В понедельник тысячи молодых людей вновь вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и теперь требуют отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщил портал 2424.mg.
На прошлой неделе радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву
. После протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики.