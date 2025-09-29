https://ria.ru/20250929/madagaskar-2045238809.html

По меньшей мере 22 человека погибли в протестах на Мадагаскаре

ЖЕНЕВА, 29 сен – РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. "По меньшей мере 22 человека погибли и более ста получили ранения. Среди жертв – протестующие и прохожие, убитые сотрудниками сил безопасности, а также другие, погибшие в результате последовавшего широкомасштабного насилия и грабежей со стороны отдельных лиц и банд, не связанных с протестующими", - сообщило УВКПЧ в коммюнике. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Мадагаскара провести "оперативное, тщательное, независимое и прозрачное расследование" случаев насилия и привлечь виновных к ответственности. "Я настоятельно призываю силы безопасности воздержаться от применения ненужной и несоразмерной силы и немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих", - сообщил он, отметив, что, согласно международному праву, сотрудники правоохранительных органов могут применять огнестрельное оружие только в случае крайней необходимости для защиты жизни или предотвращения серьёзных травм от непосредственной угрозы. В понедельник тысячи молодых людей вновь вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и теперь требуют отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщил портал 2424.mg. На прошлой неделе радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву. После протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики.

