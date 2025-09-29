СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле
Telegraph: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция Ливерпуля задержала не менее 15 демонстрантов в ходе акции протеста в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action, сообщает газета Telegraph.
Корреспондент РИА Новости 28 сентября передал, что полиция Ливерпуля оттеснила несколько сотен протестующих от здания, в котором проходит ежегодная конференция правящей партии лейбористов. Рядом также собрались небольшие группы пропалестинских демонстрантов, в том числе сторонники Palestine Action.
"По меньшей мере 15 протестующих в поддержку Palestine Action были задержаны в первый день конференции Лейбористской партии", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что точное число задержанных неизвестно. Ссылаясь на организаторов протеста - активистов Defend Our Juries, - издание уточняет, что число задержанных может исчисляться десятками.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Великобритании ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет.
Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге
15 сентября, 17:56