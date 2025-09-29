Рейтинг@Mail.ru
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/liverpul-2044999715.html
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле
Полиция Ливерпуля задержала не менее 15 демонстрантов в ходе акции протеста в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action, сообщает газета... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:52:00+03:00
2025-09-29T00:52:00+03:00
в мире
ливерпуль
великобритания
оксфордшир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция Ливерпуля задержала не менее 15 демонстрантов в ходе акции протеста в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action, сообщает газета Telegraph. Корреспондент РИА Новости 28 сентября передал, что полиция Ливерпуля оттеснила несколько сотен протестующих от здания, в котором проходит ежегодная конференция правящей партии лейбористов. Рядом также собрались небольшие группы пропалестинских демонстрантов, в том числе сторонники Palestine Action. "По меньшей мере 15 протестующих в поддержку Palestine Action были задержаны в первый день конференции Лейбористской партии", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что точное число задержанных неизвестно. Ссылаясь на организаторов протеста - активистов Defend Our Juries, - издание уточняет, что число задержанных может исчисляться десятками. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Великобритании ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет.
https://ria.ru/20250928/aktsii-2044843400.html
https://ria.ru/20250915/london-2042082036.html
ливерпуль
великобритания
оксфордшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливерпуль, великобритания, оксфордшир
В мире, Ливерпуль, Великобритания, Оксфордшир
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле

Telegraph: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция Ливерпуля задержала не менее 15 демонстрантов в ходе акции протеста в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action, сообщает газета Telegraph.
Корреспондент РИА Новости 28 сентября передал, что полиция Ливерпуля оттеснила несколько сотен протестующих от здания, в котором проходит ежегодная конференция правящей партии лейбористов. Рядом также собрались небольшие группы пропалестинских демонстрантов, в том числе сторонники Palestine Action.
Полиция задерживает протестующего во время пропалестинской демонстрации в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Берлине во время пропалестинских акций задержали более 70 человек
Вчера, 00:32
"По меньшей мере 15 протестующих в поддержку Palestine Action были задержаны в первый день конференции Лейбористской партии", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что точное число задержанных неизвестно. Ссылаясь на организаторов протеста - активистов Defend Our Juries, - издание уточняет, что число задержанных может исчисляться десятками.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Великобритании ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет.
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге
15 сентября, 17:56
 
В миреЛиверпульВеликобританияОксфордшир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала