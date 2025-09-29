https://ria.ru/20250929/liverpul-2044999715.html

СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле

СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле - РИА Новости, 29.09.2025

СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле

Полиция Ливерпуля задержала не менее 15 демонстрантов в ходе акции протеста в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action, сообщает газета... РИА Новости, 29.09.2025

в мире

ливерпуль

великобритания

оксфордшир

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция Ливерпуля задержала не менее 15 демонстрантов в ходе акции протеста в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action, сообщает газета Telegraph. Корреспондент РИА Новости 28 сентября передал, что полиция Ливерпуля оттеснила несколько сотен протестующих от здания, в котором проходит ежегодная конференция правящей партии лейбористов. Рядом также собрались небольшие группы пропалестинских демонстрантов, в том числе сторонники Palestine Action. "По меньшей мере 15 протестующих в поддержку Palestine Action были задержаны в первый день конференции Лейбористской партии", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что точное число задержанных неизвестно. Ссылаясь на организаторов протеста - активистов Defend Our Juries, - издание уточняет, что число задержанных может исчисляться десятками. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Великобритании ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет.

