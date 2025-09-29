https://ria.ru/20250929/lekarstva-2045004146.html
В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Фармацевтическую продукцию в России со следующего года будут оценивать по балльной системе для определения уровня локализации, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Изменения затронули перечень требований, которые предъявляются к фармацевтической продукции для ее отнесения к российской промышленной продукции. Речь идет о лекарственных препаратах, сыворотках и вакцинах, фармацевтических субстанциях. В списке таких требований, например, регистрация лекарственного препарата в соответствии с законодательством РФ или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), производство готового препарата на территориях стран ЕАЭС. Также баллы предусмотрены за производство фармацевтической субстанции в государствах ЕАЭС, включающее выполнение всех установленных документом технологических процессов на территориях этих стран в зависимости от способа получения субстанции. Минпромторг должен будет утвердить методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств в соответствии с новой системой. Отмечено, что фармпродукция может быть отнесена к российской промышленной продукции при условии достижения не менее 50 баллов за выполнение на территориях стран ЕАЭС указанных в документе технологических процессов для каждой единицы промышленной продукции. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
