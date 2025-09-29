Рейтинг@Mail.ru
В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 29.09.2025 (обновлено: 02:24 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/lekarstva-2045004146.html
В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации
В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации - РИА Новости, 29.09.2025
В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации
Фармацевтическую продукцию в России со следующего года будут оценивать по балльной системе для определения уровня локализации, следует из документа... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T02:19:00+03:00
2025-09-29T02:24:00+03:00
общество
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Фармацевтическую продукцию в России со следующего года будут оценивать по балльной системе для определения уровня локализации, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Изменения затронули перечень требований, которые предъявляются к фармацевтической продукции для ее отнесения к российской промышленной продукции. Речь идет о лекарственных препаратах, сыворотках и вакцинах, фармацевтических субстанциях. В списке таких требований, например, регистрация лекарственного препарата в соответствии с законодательством РФ или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), производство готового препарата на территориях стран ЕАЭС. Также баллы предусмотрены за производство фармацевтической субстанции в государствах ЕАЭС, включающее выполнение всех установленных документом технологических процессов на территориях этих стран в зависимости от способа получения субстанции. Минпромторг должен будет утвердить методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств в соответствии с новой системой. Отмечено, что фармпродукция может быть отнесена к российской промышленной продукции при условии достижения не менее 50 баллов за выполнение на территориях стран ЕАЭС указанных в документе технологических процессов для каждой единицы промышленной продукции. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250927/lekarstva-2044771603.html
https://ria.ru/20250912/proekt-2041343114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_c416a196f6215eedcf3c2f3fb68cd6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации

Система оценки лекарств для определения уровня локализации изменится с 2026 года

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Фармацевтическую продукцию в России со следующего года будут оценивать по балльной системе для определения уровня локализации, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Изменения затронули перечень требований, которые предъявляются к фармацевтической продукции для ее отнесения к российской промышленной продукции. Речь идет о лекарственных препаратах, сыворотках и вакцинах, фармацевтических субстанциях.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств
27 сентября, 12:40
В списке таких требований, например, регистрация лекарственного препарата в соответствии с законодательством РФ или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), производство готового препарата на территориях стран ЕАЭС.
Также баллы предусмотрены за производство фармацевтической субстанции в государствах ЕАЭС, включающее выполнение всех установленных документом технологических процессов на территориях этих стран в зависимости от способа получения субстанции.
Минпромторг должен будет утвердить методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств в соответствии с новой системой.
Отмечено, что фармпродукция может быть отнесена к российской промышленной продукции при условии достижения не менее 50 баллов за выполнение на территориях стран ЕАЭС указанных в документе технологических процессов для каждой единицы промышленной продукции.
Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства
12 сентября, 04:14
 
ОбществоРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала