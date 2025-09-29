https://ria.ru/20250929/kuban-2045024229.html

В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

В Краснодарском крае объявили авиационную опасность - РИА Новости, 29.09.2025

В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС... РИА Новости, 29.09.2025

КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и в случае падения взрывных устройств звонить 112.

