В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность - РИА Новости, 29.09.2025
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС... РИА Новости, 29.09.2025
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и в случае падения взрывных устройств звонить 112.
краснодарский край
россия
