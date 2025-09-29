https://ria.ru/20250929/krym-2045181263.html

В Крыму отменили ракетную и авиационную опасность

Ракетная и авиационная опасность в Крыму отменены, предупреждение длилось в общей сложности более четырех часов, говорится в уведомлении в приложении МЧС... РИА Новости, 29.09.2025

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Ракетная и авиационная опасность в Крыму отменены, предупреждение длилось в общей сложности более четырех часов, говорится в уведомлении в приложении МЧС России. Опасность объявили днем в понедельник. "Экстренная информация: отбой авиационной, ракетной и беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение о ракетной и авиационной опасности длилось более четырех часов, беспилотной - более двух с половинной часов.

республика крым

россия

