https://ria.ru/20250929/krym-2045164035.html
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина - РИА Новости, 29.09.2025
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина
В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:09:00+03:00
2025-09-29T16:09:00+03:00
2025-09-29T16:44:00+03:00
экономика
республика крым
сергей аксенов (политик)
топливо
бензин
аи-92
аи-95
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_f64f59fa248c7c0535eb8a0e64df9853.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. "С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки", — написал онОн попросил жителей региона не покупать бензин впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.На рабочем совещании с участием основных нефтетрейдеров республики проработали основные проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, удалось договориться о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Так, бензин марки АИ-92 будет стоить не более 70 рублей за литр, а цена АИ-95 не превысит 76 рублей за тот же объем.В пятницу Аксенов сообщил, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, с АИ-92 — не позднее, чем через десять дней.
https://ria.ru/20250929/toplivo-2045031379.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_edee2b051dc18f98d2556fadd61bf295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, сергей аксенов (политик), топливо, бензин, аи-92, аи-95, авто, общество, энергетика, нефть
Экономика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Топливо, Бензин, АИ-92, АИ-95, Авто, Общество, Энергетика, Нефть
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина
Продажу бензина в Крыму ограничили 30 литрами в одни руки