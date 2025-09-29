Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 29.09.2025 (обновлено: 16:44 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/krym-2045164035.html
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина - РИА Новости, 29.09.2025
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина
В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:09:00+03:00
2025-09-29T16:44:00+03:00
экономика
республика крым
сергей аксенов (политик)
топливо
бензин
аи-92
аи-95
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_f64f59fa248c7c0535eb8a0e64df9853.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. &quot;С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки&quot;, — написал онОн попросил жителей региона не покупать бензин впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.На рабочем совещании с участием основных нефтетрейдеров республики проработали основные проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, удалось договориться о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Так, бензин марки АИ-92 будет стоить не более 70 рублей за литр, а цена АИ-95 не превысит 76 рублей за тот же объем.В пятницу Аксенов сообщил, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, с АИ-92 — не позднее, чем через десять дней.
https://ria.ru/20250929/toplivo-2045031379.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_edee2b051dc18f98d2556fadd61bf295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика крым, сергей аксенов (политик), топливо, бензин, аи-92, аи-95, авто, общество, энергетика, нефть
Экономика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Топливо, Бензин, АИ-92, АИ-95, Авто, Общество, Энергетика, Нефть
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина

Продажу бензина в Крыму ограничили 30 литрами в одни руки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«

"С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки", — написал он

Он попросил жителей региона не покупать бензин впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.

В последние два месяца в Крыму наблюдаются перебои с наличием на АЗС бензина. Региональное Министерство топлива и энергетики в качестве причины указывало временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Помимо этого, выросла стоимость топлива.

На рабочем совещании с участием основных нефтетрейдеров республики проработали основные проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, удалось договориться о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Так, бензин марки АИ-92 будет стоить не более 70 рублей за литр, а цена АИ-95 не превысит 76 рублей за тот же объем.
В пятницу Аксенов сообщил, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, с АИ-92 — не позднее, чем через десять дней.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений
Вчера, 09:20
 
ЭкономикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)ТопливоБензинАИ-92АИ-95АвтоОбществоЭнергетикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала