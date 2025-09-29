https://ria.ru/20250929/krym-2045092969.html
В Крыму объявили предупреждение об авиационной опасности
Авиационную опасность повторно за понедельник объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Авиационную опасность повторно за понедельник объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. Первый раз предупреждение длилось около часа. "Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Население призвали к бдительности.
республика крым
россия
