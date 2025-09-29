https://ria.ru/20250929/krym-2045092969.html

В Крыму объявили предупреждение об авиационной опасности

Авиационную опасность повторно за понедельник объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Авиационную опасность повторно за понедельник объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. Первый раз предупреждение длилось около часа. "Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Население призвали к бдительности.

2025

