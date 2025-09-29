Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
Исполнители теракта в "Крокусе" выкрикивали фразы на арабском языке
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" его исполнители общались между собой по-арабски и выкрикивали фразы на арабском языке, это запомнили потерпевшие, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Из показаний потерпевших следует, что террористы разговаривали между собой на арабском языке, выкрикивали фразы на нем во время нападения", - заявил собеседник агентства.
Брат погибшего в "Крокусе" дал показания в суде
17 сентября, 18:49
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Некоторые потерпевшие по делу "Крокуса" не смогли сдержать слез
11 сентября, 16:57