Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" его исполнители общались между собой по-арабски и выкрикивали фразы на арабском языке, это запомнили потерпевшие, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Из показаний потерпевших следует, что террористы разговаривали между собой на арабском языке, выкрикивали фразы на нем во время нападения", - заявил собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

