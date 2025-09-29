Рейтинг@Mail.ru
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/krokus-2045042072.html
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.09.2025
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
В ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" его исполнители общались между собой по-арабски и выкрикивали фразы на арабском языке, это запомнили... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:12:00+03:00
2025-09-29T10:12:00+03:00
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
происшествия
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_57a420cb58625867d969c0414a2f04a4.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" его исполнители общались между собой по-арабски и выкрикивали фразы на арабском языке, это запомнили потерпевшие, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Из показаний потерпевших следует, что террористы разговаривали между собой на арабском языке, выкрикивали фразы на нем во время нападения", - заявил собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20250917/krokus-2042562710.html
https://ria.ru/20250911/slezy-2041249082.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e32723383d279833390dbb21b8a6160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус, происшествия, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"

Исполнители теракта в "Крокусе" выкрикивали фразы на арабском языке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" его исполнители общались между собой по-арабски и выкрикивали фразы на арабском языке, это запомнили потерпевшие, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Из показаний потерпевших следует, что террористы разговаривали между собой на арабском языке, выкрикивали фразы на нем во время нападения", - заявил собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Брат погибшего в "Крокусе" дал показания в суде
17 сентября, 18:49
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Некоторые потерпевшие по делу "Крокуса" не смогли сдержать слез
11 сентября, 16:57
 
КрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокусПроисшествияТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала