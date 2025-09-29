https://ria.ru/20250929/kreml-2045085520.html

Кремль: России нужно понять возможные угрозы от поставок Tomahawk Украине

Кремль: России нужно понять возможные угрозы от поставок Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.09.2025

Кремль: России нужно понять возможные угрозы от поставок Tomahawk Украине

Ответ Москвы на возможные поставки "Томагавков" для Украины можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:30:00+03:00

2025-09-29T12:30:00+03:00

2025-09-29T12:30:00+03:00

в мире

украина

сша

москва

дмитрий песков

кит келлог

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ответ Москвы на возможные поставки "Томагавков" для Украины можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы. Поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс. И затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250929/vengriya-2045011952.html

украина

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, москва, дмитрий песков, кит келлог, россия