Кремль: России нужно понять возможные угрозы от поставок Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.09.2025
12:30 29.09.2025
Кремль: России нужно понять возможные угрозы от поставок Tomahawk Украине
в мире
украина
сша
москва
дмитрий песков
кит келлог
россия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ответ Москвы на возможные поставки "Томагавков" для Украины можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы. Поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс. И затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - сказал Песков.
в мире, украина, сша, москва, дмитрий песков, кит келлог, россия
В мире, Украина, США, Москва, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Россия
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
