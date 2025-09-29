https://ria.ru/20250929/kreml-2045085520.html
Кремль: России нужно понять возможные угрозы от поставок Tomahawk Украине
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ответ Москвы на возможные поставки "Томагавков" для Украины можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы. Поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс. И затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - сказал Песков.
