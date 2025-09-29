Рейтинг@Mail.ru
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 29.09.2025 (обновлено: 12:46 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/kreml-2045084769.html
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 29.09.2025
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков
Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:26:00+03:00
2025-09-29T12:46:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
кит келлог
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк". В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.
https://ria.ru/20250929/vengriya-2045011952.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, кит келлог, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Дональд Трамп
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков

Песков: ракеты Tomahawk не изменят ситуацию для Украины на фронте

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк".
В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине.
"Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Придется отказаться": МИД Венгрии сделал заявление о территориях Украины
Вчера, 05:03
 
В миреУкраинаСШАКиевДмитрий ПесковКит КеллогДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала