Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 29.09.2025
Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков
Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:26:00+03:00
2025-09-29T12:26:00+03:00
2025-09-29T12:46:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк". В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.
