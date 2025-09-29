Нет панацеи, которая изменит положение Украины на фронте, заявил Песков

https://ria.ru/20250929/kreml-2045084769.html

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк". В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.

