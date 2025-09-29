Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал причину паузы в украинском урегулировании - РИА Новости, 29.09.2025
12:20 29.09.2025 (обновлено: 12:32 29.09.2025)
Песков назвал причину паузы в украинском урегулировании
в мире
киев
россия
дмитрий песков
стамбул
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям", - заявил он."Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
киев
россия
стамбул
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
© РИА Новости / Александр Кряжев
Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям", - заявил он.
"Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
