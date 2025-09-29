https://ria.ru/20250929/kreml-2045082585.html
Песков назвал причину паузы в украинском урегулировании
Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям", - заявил он."Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
