Кремль слышал заявления США о поставках "Томагавков" Украине, заявил Песков
Кремль слышал заявления США о поставках "Томагавков" Украине, заявил Песков - РИА Новости, 29.09.2025
Кремль слышал заявления США о поставках "Томагавков" Украине, заявил Песков
В Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине, заявил... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:19:00+03:00
2025-09-29T12:19:00+03:00
2025-09-29T13:06:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
Кремль слышал заявления США о поставках "Томагавков" Украине, заявил Песков
Песков: Россия анализирует заявления о возможной поставке Tomahawk Украине