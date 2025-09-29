https://ria.ru/20250929/krasnojarsk-2045039568.html
В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением
В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением - РИА Новости, 29.09.2025
В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением
Полиция Красноярска проводит проверку после ДТП, совершенного 15-летней девочкой, которую нетрезвая мать посадила за руль автомобиля, обеим понадобилась... РИА Новости, 29.09.2025
КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после ДТП, совершенного 15-летней девочкой, которую нетрезвая мать посадила за руль автомобиля, обеим понадобилась медпомощь, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на улице Даурская в Красноярске, где 15-летняя девушка не справилась с управлением Kia, выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ. "Установлено, что сесть несовершеннолетнюю за руль и отвезти ее по делам попросила мать, которая в момент ДТП находилась в машине с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии подросток и ее 36-летняя мать получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В отношении матери, как собственника автомобиля, составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Иномарка помещена на спецстоянку. Родителям девушки также грозит привлечение по статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Материалы переданы в ПДН.
