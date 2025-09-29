https://ria.ru/20250929/krasnojarsk-2045039568.html

В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением

В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением - РИА Новости, 29.09.2025

В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением

Полиция Красноярска проводит проверку после ДТП, совершенного 15-летней девочкой, которую нетрезвая мать посадила за руль автомобиля, обеим понадобилась... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:59:00+03:00

2025-09-29T09:59:00+03:00

2025-09-29T09:59:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после ДТП, совершенного 15-летней девочкой, которую нетрезвая мать посадила за руль автомобиля, обеим понадобилась медпомощь, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на улице Даурская в Красноярске, где 15-летняя девушка не справилась с управлением Kia, выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ. "Установлено, что сесть несовершеннолетнюю за руль и отвезти ее по делам попросила мать, которая в момент ДТП находилась в машине с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии подросток и ее 36-летняя мать получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В отношении матери, как собственника автомобиля, составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Иномарка помещена на спецстоянку. Родителям девушки также грозит привлечение по статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Материалы переданы в ПДН.

https://ria.ru/20250929/dtp-2045013354.html

https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, kia rio