В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением - РИА Новости, 29.09.2025
09:59 29.09.2025
В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением
КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после ДТП, совершенного 15-летней девочкой, которую нетрезвая мать посадила за руль автомобиля, обеим понадобилась медпомощь, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на улице Даурская в Красноярске, где 15-летняя девушка не справилась с управлением Kia, выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ. "Установлено, что сесть несовершеннолетнюю за руль и отвезти ее по делам попросила мать, которая в момент ДТП находилась в машине с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии подросток и ее 36-летняя мать получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В отношении матери, как собственника автомобиля, составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Иномарка помещена на спецстоянку. Родителям девушки также грозит привлечение по статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Материалы переданы в ПДН.
происшествия, красноярск, россия, kia rio
Происшествия, Красноярск, Россия, Kia Rio
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после ДТП, совершенного 15-летней девочкой, которую нетрезвая мать посадила за руль автомобиля, обеим понадобилась медпомощь, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на улице Даурская в Красноярске, где 15-летняя девушка не справилась с управлением Kia, выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ.
Легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик в Бурятии. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера
Вчера, 05:21
"Установлено, что сесть несовершеннолетнюю за руль и отвезти ее по делам попросила мать, которая в момент ДТП находилась в машине с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии подросток и ее 36-летняя мать получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В отношении матери, как собственника автомобиля, составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Иномарка помещена на спецстоянку.
Родителям девушки также грозит привлечение по статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Материалы переданы в ПДН.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек
24 февраля, 08:59
 
