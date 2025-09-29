https://ria.ru/20250929/kndr-2045245006.html

КНДР призвала переосмыслить роль ООН

СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил в ходе шестого дня общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что, необходимо переосмыслить роль ООН, не допустить произвола гегемонистских сил и привилегированного доминирования отдельных стран или групп, трансляция выступления велась на сайте ООН. "Сегодня международное сообщество становится свидетелем самого хаотичного и насильственного мира со времён Второй мировой войны", - заявил замминистра в речи с трибуны ГА ООН. Он отметил, что никогда ещё нормы и порядок международных отношений, которые были установлены и упрочены вместе с созданием ООН, не игнорировались так открыто, а суверенные права государств не нарушались "столь откровенно". "Во всей этой сумятице и страданиях человечества явственно прослеживаются насилие и произвол гегемонистских сил, стремящихся подчинить себе весь мир, их алчность, ставящая узкие интересы выше общечеловеческого блага", - заявил Ким Сон Ген. Он подчеркнул, что ООН, как многосторонняя трибуна, на которой, вне зависимости от различий в территории, численности населения и национальной мощи, собираются все государства мира для обсуждения путей совместного ответа на глобальные вызовы, оказалась перед "небывало серьёзным кризисом". "Нынешняя сложная и многогранная международная обстановка всё более подчёркивает необходимость переосмысления роли ООН, на которую возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - призвал замглавы МИД КНДР. Он добавил, что ООН не может представляться какой-либо отдельной страной или узкой группой, и особенно важно, чтобы в Совете Безопасности ООН были расширены и укреплены представительные права развивающихся стран, составляющих подавляющее большинство членов организации, а также чтобы была исправлена несправедливая структура, основанная на "привилегированном доминировании". КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею впервые за семь лет — после 2018 года.

