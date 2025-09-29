В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера

https://ria.ru/20250929/kndr-2045243492.html

СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил в ходе шестого дня общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что геноцид и преступления на Ближнем Востоке превосходят по своим масштабам даже действия Гитлера. "Восемьдесят лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. В то же время, геноцид и преступления против человечности, которые превосходят даже действия Гитлера, имеют место на Ближнем Востоке. Израиль, который убил более 60 тысяч граждан Палестины за прошедшие два года, стремится оккупировать всю Газу силой", - заявил замминистра с трибуны ГА ООН. Трансляция велась на сайте ООН. В ходе своей речи Ким Сон Гён подчеркнул, что КНДР призывает Израиль отозвать свои войска из сектора Газа, а также поддерживает создание независимого Государства Палестина и полноценное членство Палестины в ООН. КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею впервые за семь лет — после 2018 года.

