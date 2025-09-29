Рейтинг@Mail.ru
В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера
21:05 29.09.2025
В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера
В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера - РИА Новости, 29.09.2025
В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера
Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил в ходе шестого дня общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что геноцид и преступления на Ближнем... РИА Новости, 29.09.2025
СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил в ходе шестого дня общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что геноцид и преступления на Ближнем Востоке превосходят по своим масштабам даже действия Гитлера. "Восемьдесят лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. В то же время, геноцид и преступления против человечности, которые превосходят даже действия Гитлера, имеют место на Ближнем Востоке. Израиль, который убил более 60 тысяч граждан Палестины за прошедшие два года, стремится оккупировать всю Газу силой", - заявил замминистра с трибуны ГА ООН. Трансляция велась на сайте ООН. В ходе своей речи Ким Сон Гён подчеркнул, что КНДР призывает Израиль отозвать свои войска из сектора Газа, а также поддерживает создание независимого Государства Палестина и полноценное членство Палестины в ООН. КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею впервые за семь лет — после 2018 года.
В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера

Замглавы МИД КНДР: преступления на Ближнем Востоке превосходят действия Гитлера

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил в ходе шестого дня общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что геноцид и преступления на Ближнем Востоке превосходят по своим масштабам даже действия Гитлера.
"Восемьдесят лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. В то же время, геноцид и преступления против человечности, которые превосходят даже действия Гитлера, имеют место на Ближнем Востоке. Израиль, который убил более 60 тысяч граждан Палестины за прошедшие два года, стремится оккупировать всю Газу силой", - заявил замминистра с трибуны ГА ООН. Трансляция велась на сайте ООН.
В ходе своей речи Ким Сон Гён подчеркнул, что КНДР призывает Израиль отозвать свои войска из сектора Газа, а также поддерживает создание независимого Государства Палестина и полноценное членство Палестины в ООН.
КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею впервые за семь лет — после 2018 года.
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
