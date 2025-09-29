В КНДР сделали жесткое заявление по ядерному потенциалу

Рейтинг@Mail.ru
19:06 29.09.2025 (обновлено: 20:55 29.09.2025)
2025-09-29T19:06:00+03:00
2025-09-29T20:55:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
оон
генеральная ассамблея оон
СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. КНДР ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала, заявил в понедельник замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН."Навязывание так называемой "денуклеаризации" КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала. Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от этой позиции", - заявил замминистра с трибуны ГА ООН, трансляция велась на сайте ООН.КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею ООН впервые за семь лет.
кндр (северная корея)
в мире, кндр (северная корея), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, КНДР (Северная Корея), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / Мария Фролова
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Россия не принимает обвинения в адрес КНДР по вопросу ДВЗЯИ, заявили в МИД
27 сентября, 01:09
 
В мире КНДР (Северная Корея) ООН Генеральная Ассамблея ООН
 
 
