В КНДР сделали жесткое заявление по ядерному потенциалу

2025-09-29T19:06:00+03:00

СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. КНДР ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала, заявил в понедельник замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН."Навязывание так называемой "денуклеаризации" КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала. Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от этой позиции", - заявил замминистра с трибуны ГА ООН, трансляция велась на сайте ООН.КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею ООН впервые за семь лет.

в мире, кндр (северная корея), оон, генеральная ассамблея оон