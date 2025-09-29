https://ria.ru/20250929/kndr-2045228545.html
В КНДР сделали жесткое заявление по ядерному потенциалу
В КНДР сделали жесткое заявление по ядерному потенциалу
В КНДР сделали жесткое заявление по ядерному потенциалу
КНДР ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала, заявил в понедельник замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.
СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. КНДР ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала, заявил в понедельник замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН."Навязывание так называемой "денуклеаризации" КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала. Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от этой позиции", - заявил замминистра с трибуны ГА ООН, трансляция велась на сайте ООН.КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею ООН впервые за семь лет.
В КНДР сделали жесткое заявление по ядерному потенциалу
