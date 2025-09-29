https://ria.ru/20250929/kitay-2045179914.html
Китайские ученые создали сверхпроводящий магнит
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Китайские ученые поставили новый мировой рекорд, создав стабильное магнитное поле в 35,1 Тесла с помощью сверхпроводящего магнита, это в 700 тысяч раз сильнее магнитного поле Земли, разработку можно будет использовать в космических двигателях, поездах на воздушной подушке или при ядерном синтезе, заявили в Китайской академии наук. Сообщается, что сверхпроводящий магнит был разработан исследователями из Хэфэйского научно-исследовательского института физики плазмы, совместно с Хэфэйским международным центром прикладной сверхпроводимости, институтом энергетических исследований при Хэфэйском национальном комплексном научном центре и университетом Цинхуа. "Магнит был возбужден до 35,1 Тесла (единица измерения плотности магнитного потока-ред.), после чего стабильно работал в течение 30 минут и был безопасно размагничен, что подтвердило надежность этого технологического решения и предоставило важную платформу для проведения различных экспериментов", - говорится в сообщении на сайте Китайской академии наук. Сообщается, что для получения мощного магнитного поля исследователи поместили высокотемпературный сверхпроводящий магнит в центр низкотемпературного, благодаря чему удалось повысить механическую стабильность и электромагнитные характеристики магнита в экстремальных условиях. Газета South China Morning Post пишет, что этот сверхпроводящий магнит установил новый мировой рекорд, побив рекорд 2019 года в 32,35 Тесла, который был также установлен китайскими учеными. Газета отмечает, что магнитное поле Земли составляет всего около 0,00005 Тесла, а сила сверхпроводящего магнита в МРТ – 3 Тесла. Такая разработка может применяться везде, где нужны мощные магниты: в аэрокосмических электромагнитных двигателях, при передаче энергии или ядерном синтезе, в МРТ или поездах на воздушной подушке.
