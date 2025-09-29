Рейтинг@Mail.ru
Провокаторы на митинге в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН* - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 29.09.2025 (обновлено: 13:20 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/kishinev-2045086886.html
Провокаторы на митинге в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН*
Провокаторы на митинге в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН* - РИА Новости, 29.09.2025
Провокаторы на митинге в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН*
Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали лозунг запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН)*, одного из них митингующие передали... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:33:00+03:00
2025-09-29T13:20:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
виталий игнатьев
майя санду
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045086119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac13bd0830f60bde472c1bb5ab6e44cd.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали лозунг запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН)*, одного из них митингующие передали полиции, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник перед зданием парламента Молдавии начался митинг сторонников оппозиционного Патриотического блока, собравшиеся заявили, что намерены "защитить свои голоса. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Одного из пришедших на митинг провокаторов, выкрикивавшего лозунг "Слава Украине" признанной экстремистской и запрещённой в России ОУН*, митингующим удалось вывести с митинга и передать полиции.Напряжение усилилось после появления на акции протеста правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Марина Андони, известного скандальными заявлениями в соцсетях. Ранее в его адрес выдвигались обвинения в ксенофобии: в 2024 году суд признал Андони виновным в разжигании дискриминации после публикации видео с оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов.Несмотря на провокации, митингующие у здания парламента сохраняют дисциплину и заявляют, что намерены "защищать голоса граждан". Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.* Организация украинских националистов, запрещена в РФ.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045042859.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045001316.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на митинге оппозиции в Кишиневе
Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали "Слава Украине"*, их вывели с места протеста, передает корреспондент РИА Новости * в январе 2024 года Минюст России внес лозунг в перечень нацистских
2025-09-29T12:33
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045086119_142:0:1582:1080_1920x0_80_0_0_a102e73e56bd2dd9d2cc01a7039a18c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, виталий игнатьев, майя санду, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Виталий Игнатьев, Майя Санду, ОБСЕ
Провокаторы на митинге в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН*

На митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали лозунг запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН)*, одного из них митингующие передали полиции, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник перед зданием парламента Молдавии начался митинг сторонников оппозиционного Патриотического блока, собравшиеся заявили, что намерены "защитить свои голоса. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии
Вчера, 10:16
Одного из пришедших на митинг провокаторов, выкрикивавшего лозунг "Слава Украине" признанной экстремистской и запрещённой в России ОУН*, митингующим удалось вывести с митинга и передать полиции.
Напряжение усилилось после появления на акции протеста правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Марина Андони, известного скандальными заявлениями в соцсетях. Ранее в его адрес выдвигались обвинения в ксенофобии: в 2024 году суд признал Андони виновным в разжигании дискриминации после публикации видео с оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов.
Несмотря на провокации, митингующие у здания парламента сохраняют дисциплину и заявляют, что намерены "защищать голоса граждан". Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
* Организация украинских националистов, запрещена в РФ.
Игорь Додон во время голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон
Вчера, 01:18
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВиталий ИгнатьевМайя СандуОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала