Провокаторы на митинге в Кишиневе выкрикивали лозунг ОУН*

2025-09-29T12:33:00+03:00

2025-09-29T12:33:00+03:00

2025-09-29T13:20:00+03:00

КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали лозунг запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН)*, одного из них митингующие передали полиции, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник перед зданием парламента Молдавии начался митинг сторонников оппозиционного Патриотического блока, собравшиеся заявили, что намерены "защитить свои голоса. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Одного из пришедших на митинг провокаторов, выкрикивавшего лозунг "Слава Украине" признанной экстремистской и запрещённой в России ОУН*, митингующим удалось вывести с митинга и передать полиции.Напряжение усилилось после появления на акции протеста правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Марина Андони, известного скандальными заявлениями в соцсетях. Ранее в его адрес выдвигались обвинения в ксенофобии: в 2024 году суд признал Андони виновным в разжигании дискриминации после публикации видео с оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов.Несмотря на провокации, митингующие у здания парламента сохраняют дисциплину и заявляют, что намерены "защищать голоса граждан". Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.* Организация украинских националистов, запрещена в РФ.

