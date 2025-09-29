https://ria.ru/20250929/kirk-2045258532.html

Защита Робинсона по делу Кирка попросила суд отложить слушания

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Защита Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, попросила суд штата Юта перенести следующее слушание по делу на срок от 30 до 60 дней в свете большого количества новой информации в расследовании. "В наши намеренья не входит отказ от предварительного слушанья ... В то же время в свете того, что представители штата описали как объемные материалы, мы считаем, что было бы разумно просто перенести рассмотрение на другое слушание ... Поэтому сегодня мы просим отложить решение, и, возможно, мы могли бы снова встретиться через 30-60 дней", - сказала в ходе слушаний адвокат Робинсона Кэти Нестер, после чего судья одобрил запрос и назначил следующее заседание на 30 октября. После Нестер заявила, что в интересах защиты Робинсон, присутствовавший на заседании удаленно, лично прибудет на следующее слушания. В то же время прокурор штата Юта Чед Грунандер охарактеризовал объем новой информации в расследовании как "по меньшей мере объемный". "Есть ряд свидетелей, которых еще предстоит идентифицировать и которые, вероятно, будут задействованы в деле штата... Таким образом, мы находимся в процессе опознания этих свидетелей, и эти лица в настоящее время неизвестны", добавил Грунандер. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

