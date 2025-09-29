https://ria.ru/20250929/kiev-2045030292.html
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2025
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ
Сотням киевских ресторанов грозит закрытие из-за выезда за границу молодых мужчин, пишет украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителей... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:12:00+03:00
2025-09-29T09:12:00+03:00
2025-09-29T10:55:00+03:00
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотням киевских ресторанов грозит закрытие из-за выезда за границу молодых мужчин, пишет украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителей отрасли. "Наелись. <…> Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений", — говорится в публикации. Исследование, проведенное сайтом по поиску работы Work.ua, свидетельствует, что после открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении молодых сотрудников. Как рассказал "Экономической правде" соучредитель киевских заведений "Завертайло" и Honey Станислав Завертайло, после открытия границы от них ушли уже пять человек, но процесс только набирает обороты."Сейчас только начинается первая волна. Коллеги по цеху прогнозируют до 20-30 процентов оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания", — добавил Завертайло. Участники рынка общественного питания ожидают неизбежного кризиса в ноябре — традиционно наименее доходном месяце года. По их словам, посещаемость существенно упала, а доход увеличился лишь на размер инфляции. В конце августа правительство Украины разрешило свободный выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого украинские СМИ заполонили сообщения о массовом отъезде молодых людей и длинных очередях на границе. Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250928/ukraina-2044875378.html
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045010837.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ
Рестораны в Киеве готовятся к закрытию из-за массового выезда за границу мужчин
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Сотням киевских ресторанов грозит закрытие из-за выезда за границу молодых мужчин, пишет украинское издание "Экономическая правда
" со ссылкой на представителей отрасли.
"Наелись. <…> Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений", — говорится в публикации.
Исследование, проведенное сайтом по поиску работы Work.ua, свидетельствует, что после открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении молодых сотрудников.
Как рассказал "Экономической правде" соучредитель киевских заведений "Завертайло" и Honey Станислав Завертайло, после открытия границы от них ушли уже пять человек, но процесс только набирает обороты.
"Сейчас только начинается первая волна. Коллеги по цеху прогнозируют до 20-30 процентов оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания", — добавил Завертайло.
Участники рынка общественного питания ожидают неизбежного кризиса в ноябре — традиционно наименее доходном месяце года. По их словам, посещаемость существенно упала, а доход увеличился лишь на размер инфляции.
В конце августа правительство Украины
разрешило свободный выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого украинские СМИ заполонили сообщения о массовом отъезде молодых людей и длинных очередях на границе.
Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.