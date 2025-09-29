Рейтинг@Mail.ru
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ
09:12 29.09.2025 (обновлено: 10:55 29.09.2025)
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотням киевских ресторанов грозит закрытие из-за выезда за границу молодых мужчин, пишет украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителей отрасли. "Наелись. &lt;…&gt; Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений", — говорится в публикации. Исследование, проведенное сайтом по поиску работы Work.ua, свидетельствует, что после открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении молодых сотрудников. Как рассказал "Экономической правде" соучредитель киевских заведений "Завертайло" и Honey Станислав Завертайло, после открытия границы от них ушли уже пять человек, но процесс только набирает обороты."Сейчас только начинается первая волна. Коллеги по цеху прогнозируют до 20-30 процентов оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания", — добавил Завертайло. Участники рынка общественного питания ожидают неизбежного кризиса в ноябре — традиционно наименее доходном месяце года. По их словам, посещаемость существенно упала, а доход увеличился лишь на размер инфляции. В конце августа правительство Украины разрешило свободный выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого украинские СМИ заполонили сообщения о массовом отъезде молодых людей и длинных очередях на границе. Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотням киевских ресторанов грозит закрытие из-за выезда за границу молодых мужчин, пишет украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителей отрасли.
"Наелись. <…> Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений", — говорится в публикации.
Исследование, проведенное сайтом по поиску работы Work.ua, свидетельствует, что после открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении молодых сотрудников.
Как рассказал "Экономической правде" соучредитель киевских заведений "Завертайло" и Honey Станислав Завертайло, после открытия границы от них ушли уже пять человек, но процесс только набирает обороты.
"Сейчас только начинается первая волна. Коллеги по цеху прогнозируют до 20-30 процентов оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания", — добавил Завертайло.
Участники рынка общественного питания ожидают неизбежного кризиса в ноябре — традиционно наименее доходном месяце года. По их словам, посещаемость существенно упала, а доход увеличился лишь на размер инфляции.
В конце августа правительство Украины разрешило свободный выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого украинские СМИ заполонили сообщения о массовом отъезде молодых людей и длинных очередях на границе.
Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.
