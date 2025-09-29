Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам - РИА Новости, 29.09.2025
04:03 29.09.2025 (обновлено: 04:17 29.09.2025)
В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам
В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам - РИА Новости, 29.09.2025
В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам
Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что из Киева пока не было сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. "Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа", - сказал Песков. В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.Работа предложенных групп предполагалась в онлайн-формате. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
киев, москва, россия, дмитрий песков
Киев, Москва, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам

Песков: Киев не ответил на предложение о создании трех рабочих групп

© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что из Киева пока не было сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров.
"Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа", - сказал Песков.
В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.
Работа предложенных групп предполагалась в онлайн-формате. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.
Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
Киев Москва Россия Дмитрий Песков
 
 
