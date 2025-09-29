https://ria.ru/20250929/kiev-2045008789.html

В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам

В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам - РИА Новости, 29.09.2025

В Кремле заявили, что Киев не ответил на предложение по трем группам

Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T04:03:00+03:00

2025-09-29T04:03:00+03:00

2025-09-29T04:17:00+03:00

киев

москва

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что из Киева пока не было сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. "Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа", - сказал Песков. В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.Работа предложенных групп предполагалась в онлайн-формате. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.

https://ria.ru/20250929/peskov-2045007302.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, москва, россия, дмитрий песков