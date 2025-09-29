Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким посланием
Министр обороны Британии Хили обратился к Путину с посланием по Украине
© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Министерства обороны Британии Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт, его слова передает Sky News.
«
"Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", — заявил британский министр.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.
Российско-украинские переговоры
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.
Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.