МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Министерства обороны Британии Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт, его слова передает Sky News."Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", — заявил британский министр.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.Российско-украинские переговорыТретий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.

