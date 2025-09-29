Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким посланием
15:29 29.09.2025
Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким посланием
Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким посланием
Глава Министерства обороны Британии Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт, его слова передает Sky News.
в мире
москва
россия
киев
владимир путин
джон хили
дмитрий песков
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Министерства обороны Британии Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт, его слова передает Sky News."Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. &lt;…&gt; Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", — заявил британский министр.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.Российско-украинские переговорыТретий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.
москва
россия
киев
в мире, москва, россия, киев, владимир путин, джон хили, дмитрий песков
В мире, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Джон Хили, Дмитрий Песков
Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким посланием

Министр обороны Британии Хили обратился к Путину с посланием по Украине

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Министерства обороны Британии Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт, его слова передает Sky News.
"Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", — заявил британский министр.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.

Российско-украинские переговоры

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.
Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.
