В ХАМАС заявили, что пока не получили план Трампа - РИА Новости, 29.09.2025
22:36 29.09.2025 (обновлено: 22:39 29.09.2025)
В ХАМАС заявили, что пока не получили план Трампа
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС еще не получило план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил представитель движения Махмуд Мардави."Ни мы, ни какая-либо другая палестинская сторона еще не получили план Трампа", - сказал Мардави телеканалу Al Jazeera.В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов.
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС еще не получило план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил представитель движения Махмуд Мардави.
"Ни мы, ни какая-либо другая палестинская сторона еще не получили план Трампа", - сказал Мардави телеканалу Al Jazeera.
В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
