В ХАМАС заявили, что пока не получили план Трампа
Палестинское движение ХАМАС еще не получило план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил представитель движения Махмуд Мардави. РИА Новости, 29.09.2025
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС еще не получило план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил представитель движения Махмуд Мардави."Ни мы, ни какая-либо другая палестинская сторона еще не получили план Трампа", - сказал Мардави телеканалу Al Jazeera.В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов.
