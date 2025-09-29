https://ria.ru/20250929/kelin-2045025114.html

Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву

Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву - РИА Новости, 29.09.2025

Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву

Обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие даже пока не создано, отмечает посол России в Великобритании Андрей Келин.

Обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие даже пока не создано, отмечает посол России в Великобритании Андрей Келин. Об антироссийской истерии после инцидентов в воздушном пространстве НАТО, применении британского закона о регистрации иновлияния, разочаровании британцев в традиционных партиях и мотивах признания Лондоном Палестины посол рассказал в интервью РИА Новости.— Недавно Лондон объявил о начале полетов истребителей королевских ВВС над Польшей в рамках новой миссии НАТО "Восточный страж". Можно ли это расценивать как враждебный шаг по отношению к России? Увеличит ли это напряженность в Европе?— Истребители британских ВВС "Еврофайтер Тайфун" в ночь с 19 на 20 сентября приступили к выполнению полетов над Польшей в рамках натовской операции "Восточный страж". Это преподнесено как ответ на недавние инциденты с беспилотниками над этой страной. Британские истребители не были переброшены в Польшу, они туда вылетают при поддержке самолетов-заправщиков с авиабазы на востоке Великобритании. Безусловно, подобные шаги только усиливают напряженность на наших западных границах. Особенно в свете заявлений недавно назначенной на пост министра иностранных дел Иветт Купер о том, что британские истребители готовы противостоять российской авиации. При этом она использовала слово confront, которое имеет несколько значений. Его можно перевести и как "готовность вступить в бой". Трудно сказать, что она имела в виду.Это, без сомнения, эскалация, для которой был выбран фальшивый предлог. Цель — поддержать напряженность и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве.— Вы ранее заявили, что Россия готова обсуждать инцидент, но Лондон отказывается это делать. Были ли какие-либо контакты на этот счет в последние дни?— Когда я был в Форин-офисе и беседовал с его генеральным директором, я не исключил такую возможность. Если в Польше не хотят это обсуждать, то, может быть, есть другие страны НАТО, в том числе Британия, которые готовы всерьез к профессиональному диалогу. Напомнил, что в СМИ идет речь о происшествиях не только в Польше, но и в Румынии и Прибалтике. Однако каких-либо доказательств причастности России так и не было представлено.— В начале сентября после очередной встречи так называемой коалиции желающих Лондон заявил о том, что ее участники готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты. Является ли это попыткой срыва диалога об урегулировании?— Многие британские политические деятели часто выдают желаемое за действительное. У Британии на данный момент таких ракет нет. Судя по всему, министр обороны Джон Хили заявил украинским СМИ о намерении изучить возможность потенциальной передачи Киеву так называемых тактических баллистических ракет Nightfall. Но это станет возможным только после того, как они будут, во-первых, разработаны, а затем собраны. Речь о баллистических ракетах, запускаемых с подвижного комплекса с дальностью поражения свыше 600 километров. В ближайшее время будет лишь объявлен соответствующий тендер Минобороны. Судя по графику, практические испытания ожидаются через 9-12 месяцев.— Лондон продолжает вынашивать планы по отправке войск на Украину после прекращения огня. При этом, по сообщениям британской прессы, большинство стран из так называемой коалиции желающих не определились с отправкой военных на Украину. Действительно ли власти Британии добиваются отправки контингента или же просто пытаются помешать переговорам?— Последние месяцы отмечены бурной дипломатической активностью, каскадом встреч "коалиции желающих" в различных столицах. Параллельно осуществляются бесконечные вбросы на эту тему в СМИ. Делаются попытки создать впечатление, что прогресс есть, что коалиция формируется, что создаются различные планы по направлению на Украину подразделений, по поддержке их с моря, с воздуха и так далее. Здесь признают, что ключевым вопросом остается фактор Соединенных Штатов: будут они поддерживать коалицию или нет.Отправка военных стран НАТО на территорию Украины — неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине. Мы настаиваем именно на устойчивом урегулировании с искоренением первопричин конфликта. При том понимании, что будут обеспечены гарантии безопасности нашей страны.— На прошлой неделе состоялся государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стояла задача добиться расположения американского лидера после его встречи с президентом России. По вашей оценке, пытались ли британцы воздействовать на позицию Трампа в отношении украинского конфликта? Каким образом и какие могут быть последствия?— Мы видели весьма помпезный прием. Было сделано все для того, чтобы окружить Дональда Трампа и первую леди США вниманием и показать миру особенные отношения между Британией и Соединенными Штатами. Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени — Ближний Восток. В этом же списке зеленая повестка, энтузиазма в отношении которой американцы не испытывают. Расстыковки есть и по миграционной проблеме, с которой Вашингтон вроде бы справляется, а британцы по-прежнему нет.Украина значилась в повестке дня переговоров как между Дональдом Трампом и британским премьер-министром Киром Стармером, так и между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД Британии Иветт Купер. Кроме того, мы видели пресс-конференцию, в ходе которой Стармер пытался подтолкнуть американского президента к жестким высказываниям, но Дональд Трамп просто от этого уходил. Также была интересная последняя ремарка, на которую мало обратили внимания. Трамп сказал, что в силу географии конфликт на Украине на Соединенные Штаты не влияет и на Британию его воздействие довольно ограничено. А затем, правда, спецпосланник американского президента Кит Келлог попытался эту картину скорректировать.— Уже почти три месяца в Великобритании действует схема регистрации иновлияния, причем в отношении России введены наиболее жесткие требования. В октябре заканчивается "льготный период", после которого схема будет действовать полномасштабно. Поступали ли с тех пор сообщения о случаях преследования граждан России или Великобритании за несоблюдение новых правил?— За прошедшие месяцы наше отношение к выдуманной британцами так называемой Схеме регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) не изменилось. Расцениваем введение данного механизма как враждебную акцию, хотя ее и пытаются маскировать словами о защите британского общества. Но это не более чем прикрытие для применения дискриминационных, если не репрессивных процедур.Считаем, что требования режима "усиленного контроля" данной схемы, которые применяются к России, расходятся с обязательствами Лондона в рамках основополагающих международных документов в сфере защиты прав человека и основных свобод. К функционированию схемы у нас по-прежнему масса вопросов, поскольку формулировки там размытые, из них трудно составить представление о том, кто из британских контрагентов должен информировать местное МВД о договоренностях с Россией и что вообще может считаться такими договоренностями. Новелла призвана продемонстрировать населению решительный настрой правительства в борьбе с якобы деструктивным влиянием России, а также Ирана, о котором так любят писать местные СМИ. Она создает атмосферу токсичности вокруг любого взаимодействия с государственными органами нашей страны или лицами, представляющими российские интересы. Опасность состоит в том, что этот механизм может быть использован для оправдания произвола силовиков в отношении людей, далеких от политики, например тех, кто здесь занимается культурой и гуманитарно-просветительской работой.Пока сообщений о притеснении наших сограждан в связи с новым законодательством не поступало. Но мы за этим внимательно следим и оставляем за собой право на ответные меры. Параметры нашей реакции будут зависеть от практики применения британскими властями нового механизма.Призываем наших граждан и соотечественников в Великобритании к осмотрительности. В случаях, которые могут рассматриваться британскими властями как действия "по договоренности" с российскими государственными органами, рекомендуем консультироваться с юристами.— Правительство лейбористов переживает непростые времена. Его рейтинги бьют антирекорды, премьер-министр вынужден проводить перестановки в кабмине. В свою очередь, граждане регулярно выходят на акции протеста. Особенно заметна на них антииммиграционная тема. Недавно в Лондоне в этой связи прошел марш с гораздо большим числом участников, чем ожидалось. Как это отражается на политике властей?— Лейбористы провели у власти больше года, но пока не добились подвижек ни по одному направлению от экономики до миграции. Британцы явно недовольны тем, как функционирует кабмин. Их раздражает череда скандалов, которые выливаются в отставки министров и других заметных фигур. Это сильно отражается на имидже как Стармера, так и правительства в целом. Население начинает полагать, что лейбористы мало чем отличаются от своих предшественников-консерваторов. Растет реальное разочарование всем политическим классом, особенно главными политическими партиями, которые сменяют друг друга, но не предлагают ничего нового.Упомянутая вами манифестация была внепартийной. Как я понимаю, там ни одна партия не была представлена. Это было чистым выражением недовольства политической обстановкой, руководством страны.На этом фоне появляются новые движения и политические партии. Это и "Реформа Соединенного Королевства" Найджела Фаража, и откалывающиеся от партии Кира Стармера, возвращающиеся к традиционным идеям лейборизма движения, которыми руководят Джереми Корбин и его соратники. К чему это приведет, пока непонятно, но очевидно, что консерваторы и лейбористы теряют свои политические позиции. Появляются новые игроки, многое покажут предстоящие муниципальные выборы в мае.— Является ли недавнее признание Лондоном Палестины попыткой отвлечь внимание от внутренней повестки?— В какой-то степени да, но Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей.

