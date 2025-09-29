https://ria.ru/20250929/kelin-2045019798.html

Британия пока не применяла закон об иновлиянии, сообщил Келин

ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Сообщений о притеснении властями Великобритании граждан РФ через новую схему регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) пока не поступало, Россия будет следить за тем, как она будет применяться в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Схема регистрации иностранного влияния действует в Великобритании с 1 июля. С 1 октября заканчивается так называемый "льготный период" и закон вступает в полную силу. "Пока сообщений о притеснении наших сограждан в связи с новым законодательством не поступало. Но мы за этим внимательно следим и оставляем за собой право на ответные меры. Параметры нашей реакции будут зависеть от практики применения британскими властями нового механизма", - заявил Келин. В рамках схемы FIRS все лица в стране обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – России и Ирана. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.

