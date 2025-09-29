На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков
У побережья Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 5,2
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщил ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 12 афтершоков магнитудой до 5,1, два из них ощущались в населенных пунктах.
"За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2. Один из них ощущался жителями края", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
ГУ МЧС добавило, что за неделю у берегов полуострова зарегистрированы 156 афтершоков, 13 из которых ощущались в различных населенных пунктах региона.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключил главк.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
