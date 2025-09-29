https://ria.ru/20250929/kamchatka-2045001623.html

На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков - РИА Новости, 29.09.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков

Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщил ГУ МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T01:27:00+03:00

2025-09-29T01:27:00+03:00

2025-09-29T01:27:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9632e6ce716285981b78797ed2788c9.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщил ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 12 афтершоков магнитудой до 5,1, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2. Один из них ощущался жителями края", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. ГУ МЧС добавило, что за неделю у берегов полуострова зарегистрированы 156 афтершоков, 13 из которых ощущались в различных населенных пунктах региона. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключил главк. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".

https://ria.ru/20250925/kamchatka-2044232185.html

https://ria.ru/20250925/prichina-2044228493.html

камчатка

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)