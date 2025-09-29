Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/kamchatka-2045001623.html
На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков - РИА Новости, 29.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков
Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщил ГУ МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T01:27:00+03:00
2025-09-29T01:27:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9632e6ce716285981b78797ed2788c9.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщил ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 12 афтершоков магнитудой до 5,1, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2. Один из них ощущался жителями края", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. ГУ МЧС добавило, что за неделю у берегов полуострова зарегистрированы 156 афтершоков, 13 из которых ощущались в различных населенных пунктах региона. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключил главк. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
https://ria.ru/20250925/kamchatka-2044232185.html
https://ria.ru/20250925/prichina-2044228493.html
камчатка
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4f77916cda65517935f08a8a21eb0da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке за сутки зафиксировали тринадцать афтершоков

У побережья Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 5,2

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщил ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 12 афтершоков магнитудой до 5,1, два из них ощущались в населенных пунктах.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
На Камчатке перенесли отключение интернета на более поздний срок
25 сентября, 11:06
"За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2. Один из них ощущался жителями края", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
ГУ МЧС добавило, что за неделю у берегов полуострова зарегистрированы 156 афтершоков, 13 из которых ощущались в различных населенных пунктах региона.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключил главк.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Последствия столкновения самолета Ан-26 с беспилотником на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Появились подробности инцидента с Ан-26 на Камчатке в августе
25 сентября, 10:55
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала