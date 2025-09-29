Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху

https://ria.ru/20250929/izrail-2045245407.html

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на Доху и не нарушать суверенитет Катара. "Господин премьер-министр, я хочу, чтобы вы знали: Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем, и я подтвердил это обязательство президенту (США Дональду Трампу - ред.)", - заявил Нетаньяху в телефонном разговоре с Аль Тани, слова которого приводит канцелярия израильского премьера.

