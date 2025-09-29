Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху - РИА Новости, 29.09.2025
21:24 29.09.2025
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на Доху и не нарушать суверенитет Катара. "Господин премьер-министр, я хочу, чтобы вы знали: Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем, и я подтвердил это обязательство президенту (США Дональду Трампу - ред.)", - заявил Нетаньяху в телефонном разговоре с Аль Тани, слова которого приводит канцелярия израильского премьера.
в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на Доху и не нарушать суверенитет Катара.
"Господин премьер-министр, я хочу, чтобы вы знали: Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем, и я подтвердил это обязательство президенту (США Дональду Трампу - ред.)", - заявил Нетаньяху в телефонном разговоре с Аль Тани, слова которого приводит канцелярия израильского премьера.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем
9 сентября, 23:42
 
