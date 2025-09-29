https://ria.ru/20250929/izrail-2045245407.html
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху - РИА Новости, 29.09.2025
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на Доху и не... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:24:00+03:00
2025-09-29T21:24:00+03:00
2025-09-29T21:24:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на Доху и не нарушать суверенитет Катара. "Господин премьер-министр, я хочу, чтобы вы знали: Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем, и я подтвердил это обязательство президенту (США Дональду Трампу - ред.)", - заявил Нетаньяху в телефонном разговоре с Аль Тани, слова которого приводит канцелярия израильского премьера.
https://ria.ru/20250909/tramp-2040806079.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС
Нетаньяху пообещал больше не нападать на Доху
Нетаньяху пообещал премьеру Катара Аль Тани больше не нападать на Доху