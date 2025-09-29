https://ria.ru/20250929/izrail-2045001047.html
В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракеты из Йемена
В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракеты из Йемена - РИА Новости, 29.09.2025
В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракеты из Йемена
Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля на фоне запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 29.09.2025
в мире
израиль
йемен
армия обороны израиля (цахал)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля на фоне запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее ЦАХАЛ сообщал, что зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. "Воздушная тревога прозвучала в ряде районов Израиля после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
израиль
йемен
В мире, Израиль, Йемен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
