01:08 29.09.2025
В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракеты из Йемена
в мире
израиль
йемен
армия обороны израиля (цахал)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля на фоне запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее ЦАХАЛ сообщал, что зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. "Воздушная тревога прозвучала в ряде районов Израиля после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
израиль
йемен
в мире, израиль, йемен, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля на фоне запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее ЦАХАЛ сообщал, что зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.
"Воздушная тревога прозвучала в ряде районов Израиля после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
26 сентября, 00:49
В миреИзраильЙеменАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
