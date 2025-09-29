https://ria.ru/20250929/ivanovo-2045238494.html

В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО

ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Иваново рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, антикоррупционный иск прокуратуры направлен к бывшему директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковым, а также ряду связанных с ними компаний. Благодаря коррупционным связям с чиновником Ярченковы полностью контролировали сбор и утилизацию ТКО в регионе, имея незаконный доход, превышающий 2 миллиарда рублей. Всего к ответчикам прокуратура заявила претензии на 5 миллиардов рублей. В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили РИА Новости данную информацию. "Да, иск направили такой … По требованиям все так, как указано в источнике", - сообщил собеседник агентства. Ранее пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале сообщила, что компания регионального оператора по обращению с ТКО оштрафована на 10 миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В ведомстве заявили, что фактический владелец организации передал руководителю департамента ЖКХ Ивановской области в общей сумме 3 миллиона рублей за общее покровительство. В конце сентября прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фактического руководителя ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимира Ярченкова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, а также председателя ассоциации организаций жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Сафонова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве. В отношении получателя взятки также осуществляется уголовное преследование.

