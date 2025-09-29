Рейтинг@Mail.ru
В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/ivanovo-2045238494.html
В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО
В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО - РИА Новости, 29.09.2025
В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО
Фрунзенский районный суд Иваново рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:22:00+03:00
2025-09-29T20:22:00+03:00
происшествия
ивановская область
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Иваново рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, антикоррупционный иск прокуратуры направлен к бывшему директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковым, а также ряду связанных с ними компаний. Благодаря коррупционным связям с чиновником Ярченковы полностью контролировали сбор и утилизацию ТКО в регионе, имея незаконный доход, превышающий 2 миллиарда рублей. Всего к ответчикам прокуратура заявила претензии на 5 миллиардов рублей. В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили РИА Новости данную информацию. "Да, иск направили такой … По требованиям все так, как указано в источнике", - сообщил собеседник агентства. Ранее пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале сообщила, что компания регионального оператора по обращению с ТКО оштрафована на 10 миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В ведомстве заявили, что фактический владелец организации передал руководителю департамента ЖКХ Ивановской области в общей сумме 3 миллиона рублей за общее покровительство. В конце сентября прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фактического руководителя ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимира Ярченкова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, а также председателя ассоциации организаций жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Сафонова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве. В отношении получателя взятки также осуществляется уголовное преследование.
https://ria.ru/20250922/mer-2043461312.html
https://ria.ru/20250915/sk-2042008978.html
ивановская область
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, иваново
Происшествия, Ивановская область, Иваново
В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО

Прокуратура потребовала изъять ивановский холдинг, занимающийся вывозом ТКО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Иваново рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила газета "Коммерсант".
По данным издания, антикоррупционный иск прокуратуры направлен к бывшему директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковым, а также ряду связанных с ними компаний. Благодаря коррупционным связям с чиновником Ярченковы полностью контролировали сбор и утилизацию ТКО в регионе, имея незаконный доход, превышающий 2 миллиарда рублей. Всего к ответчикам прокуратура заявила претензии на 5 миллиардов рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
При обысках у мэра Владимира изъяли деньги, украшения и автомобиль
22 сентября, 10:30
В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили РИА Новости данную информацию.
"Да, иск направили такой … По требованиям все так, как указано в источнике", - сообщил собеседник агентства.
Ранее пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале сообщила, что компания регионального оператора по обращению с ТКО оштрафована на 10 миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В ведомстве заявили, что фактический владелец организации передал руководителю департамента ЖКХ Ивановской области в общей сумме 3 миллиона рублей за общее покровительство.
В конце сентября прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фактического руководителя ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимира Ярченкова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, а также председателя ассоциации организаций жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Сафонова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве. В отношении получателя взятки также осуществляется уголовное преследование.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей
15 сентября, 12:35
 
ПроисшествияИвановская областьИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала