Рейтинг@Mail.ru
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/istrebiteli-2045185518.html
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией - РИА Новости, 29.09.2025
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 29 сентября по 5 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:20:00+03:00
2025-09-29T17:20:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104674/58/1046745828_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1ca779c704b69c33e79b845e742e42f7.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 29 сентября по 5 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. "На этой неделе, с 29 сентября по 5 октября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250929/nato-2045050716.html
эстония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104674/58/1046745828_145:0:2000:1391_1920x0_80_0_0_0fb97356073a44dff7cc8eafac89a836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, москва, нато
В мире, Эстония, Россия, Москва, НАТО
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

Истребители НАТО с 29 сентября начнут тренировочные полеты в Эстонии

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО
Истребитель НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 29 сентября по 5 октября, сообщает телерадиокомпания ERR.
"На этой неделе, с 29 сентября по 5 октября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В НАТО заявили об ужесточении правил реагирования на нарушения границы
Вчера, 10:46
 
В миреЭстонияРоссияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала