https://ria.ru/20250929/istrebiteli-2045185518.html

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией - РИА Новости, 29.09.2025

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 29 сентября по 5 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:20:00+03:00

2025-09-29T17:20:00+03:00

2025-09-29T17:20:00+03:00

в мире

эстония

россия

москва

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104674/58/1046745828_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1ca779c704b69c33e79b845e742e42f7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 29 сентября по 5 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. "На этой неделе, с 29 сентября по 5 октября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250929/nato-2045050716.html

эстония

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония, россия, москва, нато