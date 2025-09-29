https://ria.ru/20250929/istrebiteli-2045185518.html
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 29 сентября по 5 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. "На этой неделе, с 29 сентября по 5 октября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время тренировок могут также выполняться сверхзвуковые полеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
