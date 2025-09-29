https://ria.ru/20250929/iran-2045244166.html
Иран заявил о готовности сотрудничать с ЕАЭС по цифровым технологиям
Иран заявил о готовности сотрудничать с ЕАЭС по цифровым технологиям - РИА Новости, 29.09.2025
Иран заявил о готовности сотрудничать с ЕАЭС по цифровым технологиям
Тегеран готов сотрудничать с ЕАЭС по таким направлениям, как создание общих сетей связи и центров обработки информации, разработка совместных цифровых продуктов РИА Новости, 29.09.2025
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Тегеран готов сотрудничать с ЕАЭС по таким направлениям, как создание общих сетей связи и центров обработки информации, разработка совместных цифровых продуктов и ИИ-инструментов, сообщил министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Исламской Республики Иран Атабак Сейед Мохаммад. Он выступил на главной пленарной сессия выставки "Иннопром. Беларусь" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске. В сессии участвуют главы правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза. "Мы готовы к сотрудничеству с ЕАЭС в реализации таких предложений, как объединение инфраструктуры связи и обмена данными, создание общих сетей связи и центров обработки информации, а также унификация законодательства и упрощение регулирования в области цифровой экономики и передовых отраслей промышленности, гармонизация нормативно-правовых актов в области информационных технологий", - сказал иранский министр. По его словам, Иран готов к совместным усилиям по борьбе с односторонним подходом к управлению цифровой сферой и экономикой ИИ. "Серьезный риск, который четвертая промышленная революция представляет для независимых и развивающихся стран, это нынешнее доминирование Запада в киберпространстве", - отметил в этой связи министр. Он сообщил о готовности к сотрудничеству также в разработке совместных цифровых продуктов и ИИ-инструментов, в поддержке развития инноваций и технологий. "Иран убежден, что в эпоху, когда границы и технологии расширяются быстрее, чем когда бы то ни было, решение общих проблем и светлое будущее региона зависит от развития научно-технической синергии и сотрудничества между соседними странами. Мы готовы делиться нашими научно-техническими достижениями, потенциалом и возможностями для того, чтобы создать инфраструктуру для развития полноценного сотрудничества и тем самым снизить возможную напряженность, что поможет привести мир к более справедливому и устойчивому будущему", - сказал Мохаммад.
