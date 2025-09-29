https://ria.ru/20250929/indonezija-2045031515.html

В Индонезии журналистку CNN лишили допуска в офис президента

29.09.2025

В Индонезии журналистку CNN лишили допуска в офис президента

Журналистку CNN лишили допуска в офис президента Индонезии за провокационный вопрос лидеру страны во время пресс-брифинга, сообщает портал Jakarta Globe. РИА Новости, 29.09.2025

ДЖАКАРТА, 29 сен - РИА Новости. Журналистку CNN лишили допуска в офис президента Индонезии за провокационный вопрос лидеру страны во время пресс-брифинга, сообщает портал Jakarta Globe. По данным издания, журналистская аккредитация корреспондента CNN Indonesia Дианы Валенсии для работы в президентском дворца была аннулирована после того, как она спросила президента Прабово Субианто о государственной программе продовольственной помощи. Журналистка задала свой вопрос в субботу на авиабазе Халим Перданакусума в Джакарте, вскоре после возвращения президента из зарубежной поездки. Она спросила о сообщениях о случаях пищевого отравления среди получателей государственной программы бесплатного питания. "Прабово ответил на вопрос без каких-либо инцидентов во время пресс-конференции. Однако позже Диана обнаружила, что её пропуск в президентский дворец был аннулирован на том основании, что она подняла "не относящийся к делу вопрос", - пишет издание. Этот инцидент вызвал обеспокоенность в индонезийском медиасообществе. Наблюдательные органы СМИ заявили, что подобные меры "подрывают журналистскую независимость и грозят ограничением свободы прессы в крупнейшей демократической стране Юго-Восточной Азии".

